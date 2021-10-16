В Евросоюзе рухнули продажи новых автомобилей

По сравнению с сентябрем прошлого года, число новых зарегистрированных автомобилей снизилось на 23,1%.



Продажи новых легковых автомобилей в Европе по итогам сентября значительно сократились. Несколько крупных концернов были вынуждены приостановить производство на своих заводах, сообщает Euronews.



По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), спрос на новые машины в сентябре упал до 718 598 единиц, что стало худшим результатом для этого месяца с 1995 года.



По сравнению с сентябрем прошлого года, число новых зарегистрированных автомобилей снизилось на 23,1%.



Сильнее всего продажи авто рухнули в Италии – почти на треть. В Германии они сократились более чем на 25%, во Франции на 20,5%, в Испании на 15,7%.



По данным экспертов, падение авторынка прежде всего вызвано перебоями в поставках новых автомобилей, к которым привёл мировой дефицит полупроводников и запчастей.



Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует сохранение негативного тренда на рынке автомобилей ещё несколько месяцев.