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Подсолнечное масло может подорожать в Казахстане, предупреждают производители

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Подсолнечное масло может подорожать в Казахстане, предупреждают производители
Иллюстративное фото
Производители подсолнечного масла рассказали о причинах, которые могут привести к удорожанию продукта в Казахстане.

По информации телеканала "Хабар 24", переработчики Костанайской области заявляют о дефиците сырья, который возник в этом году в Казахстане. Крупные трейдеры продают сырье за рубеж, и в результате маслозаводам приходится повышать закупочную цену на семена. В результате это может привести к росту себестоимости продукта.

"Три-четыре дня как поднялась (закупочная) цена (на семена подсолнечника). Вы же видите урожайность. Я за всю страну не могу говорить. Я знаю, что с юга возят очень плохие подсолнухи. У нас и засуха такая была. Вот у нас тут ни одного дождя не выпало. Я даже удивляюсь, как оно все выросло", - рассказал руководитель крестьянского хозяйства в Костанайской области Леонид Королев.

По его словам, костанайские маслоделы в прошлом году предлагали 180 тысяч тенге за тонну сырья, в этом году – 250 тысяч.

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Фермеры отмечают, что уже третий год в Костанайской области наблюдается неурожай масличных. Сырья не хватает: например, в Федоровском районе из трех крупных маслозаводов один завод простаивает уже год, остальные работают вполсилы.

Чтобы произвести 1 литр подсолнечного масла, заводам необходимо примерно 2,5 килограмма семечек. Чтобы приобрести этот объем, в прошлом году заводы тратили 300 тенге, в этом году – 700 тенге. Один литр масла с завода отпускался в прошлом году по 350 тенге, в этом году - по 550 тенге. Рост цен наблюдает и конечный потребитель: в магазине литр масла в прошлом году стоил 500 тенге, в этом году – уже 800 тенге.

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Казахстанские переработчики утверждают, что заниматься производством подсолнечного масла стало не выгодно. По их словам, виноваты в сложившейся ситуации крупные трейдеры: семечки по большой цене уходят за рубеж, поэтому маслозаводам тоже приходится повышать закупочную цену. В результате растет и себестоимость продукта.

"Им (заводам) сегодня не выгодно производить масло. И они это сырье, которое закупили полгода назад, они его сегодня просто продают по более высокой цене. Им выгоднее сегодня продать. Переработчику выгоднее сегодня продать сырье, а не производить. Производить мы сегодня не сможем, чтобы войти в эту себестоимость", - заявил директор маслозавода Владимир Заверуха.

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Переработчики заявляют, что для решения проблемы нужно вернуть субсидии производителям. Тогда аграрии начнут сдавать сырье местным маслозаводам, а крупные трейдеры останутся не у дел. И в результате казахстанцы смогут покупать местное масло по прежней цене.



Источник: sputnik.kz
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