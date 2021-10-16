В каких регионах больше всего подорожали яйца и капуста

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.



За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2 процента. На это повлияло удорожание цен на капусту на 3,5 процента и яйца на 1,6 процента. Наибольший рост цен на капусту зафиксирован в Алматы (19,3 процента), Актюбинской (7,4 процента) и Туркестанской (6,7 процента) областях. Значительный рост цен на яйца произошел в Атырауской области (27 процентов).



В рамках "оборотной схемы" в регионах закуплено 273,6 тысячи тонн социально значимых товаров. На прошедшей неделе увеличена закупка яиц (+70,6 миллиона штук), картофеля (+17,4 тысячи тонн), моркови (+7,2 тысячи тонн), лука (+4,7 тысячи тонн), капусты (+4,8 тысячи тонн) и другое.



За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло четыре предостережения производителям хлеба, яиц и муки за публичное заявление о возможном повышении цен. Выявлено 7 фактов превышения торговой надбавки по 18 товарным позициям в Нур-Султане, Туркестанской и Мангистауской областях. Назначено расследование в отношении ТОО "Таразский сахарный завод" в связи с неисполнением уведомления по признакам применения разных цен.



На сегодняшний день заключено 108 актов антимонопольного комплаенса с производителями и крупными супермаркетами о снижении цен и торговых надбавок, в том числе с крупнейшими республиканскими торговыми сетями о снижении торговой надбавки на продукты с 15 до 10 процентов, а также с 14 птицефабриками Казахстана, которые входят в Ассоциацию яичных производителей Казахстана.



Премьер-министр поручил акимам регионов повысить эффективность работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, в том числе путем доведения финансирования "оборотной" схемы и закупки в стабилизационные фонды до рекомендуемых объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.