Военные спасатели встретят экипаж "Союза" березовым соком

Как сообщили в ЦВО, военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае.



Космонавт Олег Новицкий попросил военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) привезти к месту посадки корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" березовый сок. Военные набрали сок в Алтайском крае, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой округа.



"Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок. Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан", - говорится в сообщении.



Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.



В обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".



Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко снимает первый художественный фильм в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите в целом 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким 17 октября на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18".