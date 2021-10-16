Лесбийские отношения в казахстанском спорте: правда или миф

Заявление боксерши Сатыбалдиновой, что казахстанские тренеры поощряют лесбиянство, шокировало общественность.



В последнее время казахстанский спорт сотрясают серьезные скандалы и громкие истории – трагическая смерть тяжелоатлета Альберта Линдера, неожиданная точка в карьере прославленной фигуристки Элизабет Турсынбаевой и резонанс вокруг женского бокса. Но в сегодняшнем материале медиа-портала Caravan.kz мы остановимся именно на последнем.



«Происходит вот такая вот грязь»



Так уж вышло, что главным действующим лицом в череде этих скандалов выступила эпатажная казахстанская спортсменка Аида Сатыбалдинова. Девушка и ранее высказывалась о проблемах в казахстанском спорте, комментировала конфликт Ангелины Лукас и Назым Кызайбай, выступив на стороне первой, сама вступила в конфликт с другой именитой боксершей - Фирузой Шариповой, а также пригрозила раскрыть ужасающие тайны женского бокса в нашей стране.



«Я предполагаю, что сейчас идет жесткий заказ атаковать меня со всех сторон. Потому что боятся того материала, который уже на подходе. Правильно делаете, что боитесь! Годами вы скрывали это все, а тут, видите ли, какая-то Аида решила выложить всю правду на всю страну! После моего материала, думаю, многим лучше подать в отставку», - заявила спортсменка в своем instagram-аккаунте в сентябре.



Через некоторое время спортсменка действительно опубликовала громкое видеообращение к казахстанцам, в котором заявила, что девушки в национальной сборной страны придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации, отметив, что «эту идеологию им навязывают».



«Тренеры, руководители - все об этом знают. Но они закрывают на это глаза. Объясню почему. Каждый тренер мечтает вывезти на Олимпийские игры свою ученицу. Естественно, он в нее вкладывает. Но девочка в любой момент может прийти к тренеру и сказать: «Я завязываю с боксом, потому что выхожу замуж». Либо: «Я завязываю с боксом, потому что я беременна». И им это, естественно, невыгодно: столько лет он вкладывал в эту ученицу, а она тут бросает бокс. И поэтому они поощряют, и поэтому они дозволяют, чтобы они (боксерши) любили друг друга - на сборах, на соревнованиях... Происходит вот такая вот грязь», - заявила спортсменка.



При этом Сатыбалдинова обозначила свою позицию касательно этого вопроса: она считает, что каждый имеет право на свою личную жизнь и каждый вправе любить, кого он хочет, но при этом спортсменка против, чтобы это навязывалось подрастающему поколению.



«А это происходит. И я считаю, что в первую очередь виноваты в этом тренеры, которые должны закладывать правильную идеологию своим спортсменкам. Но они поощряют ради своей выгоды. Им плевать на судьбы девочек, им плевать, что будет дальше. Я сейчас хочу призвать Президента нашей страны, всех чиновников, министра спорта разобраться в этой ситуации. Искоренить грязь, которая происходит в национальной сборной по женскому боксу», - сказала боксерша.



В конце сентября Сатыбалдинова дала интервью блогеру Ержану Тургумбаю, где также высказалась о проблемах казахстанского спорта. Ведущий поднял тему о якобы пропаганде нетрадиционной ориентации в женском боксе, на что девушка дала подробный ответ.



По ее словам, однажды сборная ехала на поезде на соревнования, и Аида оказалась рядом с тренерами на верхней полке. Они спросили ее: «Как там у вас, у девчонок, дела?». Она ответила: «Нормально». Они спросили, дружат ли девочки между собой, и Аида подумала, что речь о том, нет ли в команде ссор, поэтому ответила утвердительно.



«А они улыбаются, и я не могу понять, о чем идет речь? А потом Аман-агай смеется и говорит: «Да что вы ее спрашиваете? Она вообще не в теме». И тогда я поняла, что значит «быть в теме» и «быть не в теме». То есть это вопрос твоей ориентации. После чемпионата Казахстана на базе «Жаксы» у нас был сбор, и на утреннем построении, когда кого-то не было, Шамиль-агай с сарказмом говорил: «Где там твоя любимая? Почему ее нет?». Когда спортсменки переходят из молодёжной сборной во взрослую, девчонки с авторитетом начинают объяснять, какие здесь устои. Я окончила школу олимпийского резерва и знаю, как это происходит. Мы проводили собрания, и на них рассказывали, как должно быть. Меня тренер в спортшколе просила разъяснять новеньким про дисциплину, уважение к тренерам и т.д. И я начала узнавать, что между девочками такое происходит, и тренеры об этом знают, и им это выгодно. Сейчас сборы мужских и женских сборных проходят раздельно, потому что раньше в результате боксерши выходили замуж за боксеров и уходили из спорта», - объяснила Сатыбалдинова.



Тогда же она заявила, что часть женской сборной придерживается нетрадиционной ориентации, а после сказала, что конфликт Ангелины Лукас в сборной произошёл именно на этой почве. По словам Аиды, Ангелина традиционной ориентации, и в 2015 году, когда она ещё выступала в юниорах, тренер взял её с собой на взрослые сборы.



«Тогда произошла первая стычка - на разминке. Спросите Ангелину, она вам подтвердит мои слова. Они растягивались по парам, опуская руки друг другу на плечи, и она была с одной боксершей. К ней подошла другая спортсменка и говорит Ангелине: «Ты такая красивая». Лукас подумала, это комплимент дружеский, а потом её спросили: «А ты в теме?». Ангелина не поняла, потому что еще была в молодёжной сборной. Ей объяснили, и Ангелина ее послала», - пересказывала Сатыбалдинова чужие разговоры.





Не подтвердили, но и не опровергли



Так или иначе, тема, поднятая Сатыбалдиновой, вызвала широчайший резонанс и не могла остаться без внимания Казахстанской федерации бокса. Причем однозначного, конкретного ответа, что, мол, в казахстанском боксе представительниц нетрадиционной ориентации нет, федерация не дала.



«По поводу заявления Аиды Сатыбалдиновой, что у нас в женской сборной Казахстана есть представительницы нетрадиционной ориентации. Во-первых, никто не обращался с подобным обращением в последние годы, после того как сменилось руководство в федерации. Ни тренеры, ни спортсменки.



Во-вторых, это очень сложный год – мы ждем чемпионаты мира среди мужчин и среди женщин. Будут у нас еще и чемпионаты Казахстана. Правда, сейчас нет времени, чтобы реагировать на комментарии человека со стороны. Тем более того, который не знает, что происходит в сборной Казахстана. Обращения от спортсменок или тренеров не было. Что мы можем сказать? У нас просто нет времени на это реагировать. Мы работаем дальше.



Да и если будем развивать тему, которую подняла Сатыбалдинова, где каждый тренер хочет любыми способами довести свою спортсменку до медали Олимпиады или чемпионата мира, то давайте обратим внимание на другие виды спорта, где тоже есть женские команды. И всех обвиним, что они лесбиянки. Мы же не можем кричать об этом? Огульно обвинять. Но выходит, что весь мировой женский спорт, он такой. Как такое в голове укладывается?



Обидно, что череда скандалов пошла после майского триумфа на чемпионате Азии, когда наша женская сборная выиграла восемь золотых медалей. Заслуги отмечены Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а сейчас их поливают грязью. Это неприятно. Нашим девушкам обидно такое читать.



Призываю больше обращать внимание на достижения - что было, есть и еще будет. А на такие высказывания нет времени реагировать», - говорилось в ответе пресс-службы КФБ.



Ситуацию также прокомментировал и главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Шамиль Сафиуллин.



«Таких отношений нет у нас, нормальные девчонки у нас. Все замуж выходят, многие имеют детей. Как может тренер заставить ее заниматься… Это же маразм какой-то. Я ее понять не могу, для чего она это делает. И она живет в другой стране. Я не помню, чтобы она была в сборной, чтобы она это видела, что есть такие отношения», - сказал наставник в эфире Astana TV.





Нетрадиционная сексуальная ориентация есть не только в женском боксе?



Действительно, тема нетрадиционных отношений в скандальном ключе коснулась и другого вида спорта в Казахстане. В 2017 году экс-футболистка сборной Казахстана Мария Ялова в интервью медиа-порталу Caravan.kz прокомментировала громкое заявление одного из тренеров-мужчин женской команды по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации большинства казахстанских футболисток.



«У нас в стране свобода слова, каждый может говорить все что хочет. Честно говоря, не вижу смысла в этом копаться. У нас и так в женский футбол никого не заманишь, а тут еще родители начнут задумываться, стоит ли дочь отдавать. Поэтому не понимаю, для чего это было сказано. Возможно, где-то такой пиар и пошел бы на пользу, но не в нашей стране. У нас ведь проблема найти спонсора для команды. Когда мы сидели без денег в СДЮШОР-2, то писали с Дорошевой письма в разные организации. Все отказали, а некоторые даже не удосужились просто ответить. Помню, играли мы как-то в Швеции. Выходит на поле местная команда, а у игроков на футболках столько рекламы, что места свободного нет. Даже номера не видно», - прокомментировала тогда спортсменка, при этом тоже как бы не высказывая ничего конкретного.





Футболистки-лесбиянки – стереотип?



Уроженка Казахстана Ксения Коваленко, в настоящее время выступающая за сборную Россию и московский ЦСКА, в интервью Sports.kz также комментировала тему нетрадиционной ориентации в женском футболе. Девушка призналась, что из-за стереотипов ее саму ошибочно приписывают к числу людей, придерживающихся нетрадиционной ориентации.



«Меня не интересует чужая личная жизнь, меня никогда не интересовало, кто, с кем, когда, почему. Я прихожу, тренируюсь, мне в кайф, потом общаюсь там со своим человеком, с друзьями, а чужими жизнями я не интересуюсь... Я не люблю рассказывать про свою личную жизнь, о ней очень мало кто знает. Даже если я встречаюсь с парнем, не буду выкладывать фотографии, говорить кому-то, что у меня есть. Знает, например, лучшая подруга. У нее короткая стрижка, она живет с мужчиной уже три года, и об этом тоже, естественно, знает узкий круг людей. И мне все время говорят: «Во-о-от, лесбиянка, потому что у тебя нет парня, у тебя нет фотографий с парнями, ты выкладываешь лучшую подругу». Они думают, что это моя девушка, а на самом деле она моя и правда лучшая подруга. Мне большинство пишут, что зазвездилась. К тебе ни подойти, ни подъехать. Они, мне кажется, путают стеснение со звездностью. Люди не знают, какие у меня дела, есть ли у меня свободное время», - рассказала тогда Коваленко.



Стоит отметить, что гомосексуальность в спорте по сей день остается табуированной темой. В профессиональном спорте на сегодняшний день практически нет открытых гомосексуалов или бисексуалов. Многие из них заявляют о своей сексуальной ориентации после завершения спортивной карьеры.