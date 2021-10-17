Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на территории Казахстана

Первый в мире киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий - вернулись за Землю, сообщил Роскосмос, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Аппарат коснулся поверхности Земли в 10.35. Съемочная группа находилась в космосе 12 суток.
После приземления поисковая группа взяла спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" помогла выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому будет принято решение отправить в космос врача, которым и станет героиня Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем режиссер фильма Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
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