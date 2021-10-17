«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.78 KZT
  • €1 = 494.08 KZT
  • 1 RUB = 5.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Специальный представитель Токаева прилетел в Афганистан

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 13:00
Специальный представитель Токаева прилетел в Афганистан
Иллюстративное фото
Делегация из Казахстана прилетела в Афганистан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Сегодня казахстанская делегация во главе со специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом прибыла с рабочим визитом в Кабул. В рамках визита будут обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи населению Афганистана, а также восстановления торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Казахстан совместно с агентствами ООН намерен сотрудничать по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что страна готова наладить конструктивные деловые контакты прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулся Афганистан.

На недавнем заседании Совета глав государств СНГ Токаев призвал страны не оставлять Афганистан наедине с трудностями, несмотря на политические взгляды и личные убеждения.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика