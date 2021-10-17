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Доктор Мясников рассказал о вреде популярного напитка

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:03
Доктор Мясников рассказал о вреде популярного напитка
Иллюстративное фото
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, употребление какого популярного напитка может сильно навредить организму. Подробности он раскрыл в эфире своей авторской программы на канале «Россия 1».

Телеведущий заявил, что наибольшую угрозу для здоровья представляет сладкая газировка. По словам Мясникова, этот напиток вызывает диабет и ожирение и в конечном итоге может спровоцировать онкологию. «Не зря во многих странах это запрещено продавать рядом со школами. И это действительно путь к большому нездоровью, начиная от остеопороза, заканчивая онкологией и болезнями сердца», — отметил он.

Доктор посоветовал россиянам пить, помимо обычной воды, две-три чашки кофе в день. Мясников подчеркнул, что в кофе содержится больше тысячи биологически активных веществ, которые полезны для печени, а также помогают при подагре, ревматоидном артрите и остеопорозе. Врач добавил, что несет пользу для организма и зеленый чай, так как он имеет противоонкологическое действие.


Источник: lenta.ru
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