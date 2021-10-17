Чартерный легкомоторный самолет потерпел крушение в Алматинской области

Талдыкорган. 17 октября. КазТАГ – Чартерный легкомоторный самолет Cessna 182 потерпел крушение в Алматинской области, передает корреспондент агентства.



«17 октября на воздушном судне Cessna 182 выполнялся чартерный рейс, в 11.15 поступила информация на брифинг Караганды (инцидент произошел на южном берегу озера Балхаш в Алматинской области, соответствующее уточнение от МИИР поступило после публикации материала - КазТАГ) – по сообщению командира воздушного судна (КВС), при взлете с площадки воздушное судно перевернулось», - подтвердили в воскресенье редакции МИА КазТАГ в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития информацию источника агентства о скапотировавшем самолете.



«Никто из находившихся не пострадал», - отметили в МИИР, добавив, что помощь медиков никому не потребовалась.



Также в министерстве добавили, что по сообщению КВС, самолет полностью разрушен.