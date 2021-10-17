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Чартерный легкомоторный самолет потерпел крушение в Алматинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Чартерный легкомоторный самолет потерпел крушение в Алматинской области
Фото КазТАГ
Талдыкорган. 17 октября. КазТАГ – Чартерный легкомоторный самолет Cessna 182 потерпел крушение в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«17 октября на воздушном судне Cessna 182 выполнялся чартерный рейс, в 11.15 поступила информация на брифинг Караганды (инцидент произошел на южном берегу озера Балхаш в Алматинской области, соответствующее уточнение от МИИР поступило после публикации материала - КазТАГ) – по сообщению командира воздушного судна (КВС), при взлете с площадки воздушное судно перевернулось», - подтвердили в воскресенье редакции МИА КазТАГ в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития информацию источника агентства о скапотировавшем самолете.

«Никто из находившихся не пострадал», - отметили в МИИР, добавив, что помощь медиков никому не потребовалась.

Также в министерстве добавили, что по сообщению КВС, самолет полностью разрушен.


Источник: КазТАГ
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