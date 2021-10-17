Ненавидят зиму: породы кошек, которые боятся холодов

Кошки действительно не любят холодную погоду, предпочитая солнце и тепло. Хотя обычно животные спокойно переносят низкие температуры, есть породы, которые меньше остальных к ним приспособлены.



Сиамские и абиссинские кошки



Кошки восточных пород крайне некомфортно чувствуют себя в холода. Сиамские кошки не отличаются густой шерстью, в отличие от абиссинцев, но считается, что обе породы способны задолго почувствовать приближение низких температур. Эксперты советуют держать кошек в теплом помещении и выпускать их на улицу, только если светит солнце.



Девон-рекс



Эти кошки больше всего ненавидят зиму. Хотя большеухие питомцы обладают тонкой и волнистой шерсть, под которой также есть плотный подшерсток, они предпочитают оставаться в тепле и не высовывать нос на холодную улицу, пишет Ferplast.



Канадский сфинкс



Королем среди кошачьих холодоненавистников считается канадский сфинкс. Учитывая, что у животных практически нет шерсти, они являются наиболее уязвимыми к низким температурам. Даже дома им часто бывает холодно, из-за чего они предпочитаются свернуться калачиком на коленях хозяина или залезть под теплое одеяло.