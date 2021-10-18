"Знаешь, кто я такой?" Экс-депутат устроил дебош в ресторане Туркестана

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Бывший депутат маслихата Туркестана устроил скандал в увеселительном заведении города, передает Tengrinews.kz.Видео появилось в Telegram-канале "За нами уже выехали". Судя по кадрам, человек громко матерился, кидался на персонал заведения. В публикации при этом отмечается, что мужчина представился "депутатом маслихата VII созыва" и "бывшим бандитом".В полиции Туркестанской области сообщили, что случай произошел 17 октября примерно в час ночи. Правоохранителей попросили о помощи сотрудники заведения."На место выехал наряд полиции. По прибытии стражи порядка установили, что мужчина, местный житель, отказался платить и устроил скандал. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Собранный материал направят в суд.Также установлено, что мужчина ранее был депутатом маслихата городского созыва и сложил полномочия в марте текущего года", - заявили в полиции.