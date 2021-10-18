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"Знаешь, кто я такой?" Экс-депутат устроил дебош в ресторане Туркестана

Просмотров:401 Опубликовано: Сегодня, 14:23
"Знаешь, кто я такой?" Экс-депутат устроил дебош в ресторане Туркестана
Кадры из видео
Бывший депутат маслихата Туркестана устроил скандал в увеселительном заведении города, передает Tengrinews.kz.

Видео появилось в Telegram-канале "За нами уже выехали". Судя по кадрам, человек громко матерился, кидался на персонал заведения. В публикации при этом отмечается, что мужчина представился "депутатом маслихата VII созыва" и "бывшим бандитом".

В полиции Туркестанской области сообщили, что случай произошел 17 октября примерно в час ночи. Правоохранителей попросили о помощи сотрудники заведения.

"На место выехал наряд полиции. По прибытии стражи порядка установили, что мужчина, местный житель, отказался платить и устроил скандал. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Собранный материал направят в суд.

Также установлено, что мужчина ранее был депутатом маслихата городского созыва и сложил полномочия в марте текущего года", - заявили в полиции.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!




Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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DiDa (Посетители) Сегодня, 15:37
Интересно, почему только по мелкому хулиганству? Если взять например, также обматерить представителей органов, они также по мелкому хулиганству бы оформили материал?
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:18
"Знаешь, кто я такой?"

Теперь знаю! huh huh huh Фу! foo Визжит как свинья,которую ведут на убой... huh Жаль,что ему никто челюсть не снёс с ноги... fuck
 
 

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