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Главный тренер сборной Казахстана отстранен из-за жалоб штангистов

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Главный тренер сборной Казахстана отстранен из-за жалоб штангистов
Фото:wfrk.kz
Бахыт Ахметов отстранен от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики (ФТА).

Сообщается, что решение было принято в Алматы по итогам рассмотрения министром культуры и спорта Актоты Раимкуловой и руководством федерации жалоб от атлетов и тренеров в отношении тренерского штаба национальной сборной.

"Федерация совместно с Национальным олимпийским комитетом намерена провести отбор кандидатов в тренерский штаб национальной сборной команды во время предстоящего чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике на основании критериев, разработанных для этих целей", - отметили в ФТА.

Ранее от работы был отстранен старший тренер мужской национальной команды Сергей Седов.

До этого в Алматы прошла пресс-конференция с участием штангистов, на которой они резко и откровенно высказались о ситуации в сборной Казахстана и в тяжелой атлетике страны. Поводом послужила смерть 25-летнего Альберта Линдера. Как утверждают спортсмены, суицид спортсмена стал следствием системных проблем в тяжелой атлетике Казахстана. В полиции по факту смерти началось досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".

После смерти титулованного 25-летнего штангиста множественные обвинения посыпались на Сергея Седова, теперь уже бывшего старшего тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике. Седов со своей стороны рассказал, что все началось с провального допинг-теста Линдера перед Олимпиадой в Рио.


Источник: Tengrinews.kz
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