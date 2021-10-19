Ослабление тенге к рублю объяснили в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова высказалась об ослаблении тенге к рублю на фоне дорожающей нефти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В последнее время наблюдается заметное ослабление обменного курса тенге по отношению к рублю. Паритет пары рубль/тенге все больше смещается в сторону нового уровня - 6 тенге за рубль.



"Действительно, с середины второго квартала текущего года происходит постепенное ослабление обменного курса тенге по отношению к российскому рублю. Текущие котировки торгуются на уровне 5,98-6,00 тенге за рубль. Наблюдающееся ослабление национальной валюты по отношению к российскому рублю происходит по ряду объективных причин.



Во-первых, как мы уже неоднократно отмечали, возобновление экономической активности и реализация отложенного спроса ведут к росту импорта. Доля Российской Федерации в общем импорте остается на высоком уровне и составляет 40,7 процента за январь - август 2021 года, что на 6,3 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметила заместитель главы Нацбанка.



Во-вторых, по ее словам, наблюдается увеличение импорта российских товаров на фоне возросшего спроса со стороны бизнеса и населения на фоне продолжающихся фискальных стимулов и повышения располагаемых доходов. По результатам второго квартала текущего года импорт из России достиг 4,2 миллиарда долларов, увеличившись на 36,1 процента по сравнению со вторым кварталом 2020 года, тогда как аналогичный показатель в первом квартале текущего года составлял 2,4 процента.



Повышенный внутренний спрос на импорт российских товаров ведет к смещению паритета курса тенге к рублю в сторону ослабления, считает Алия Молдабекова.



Она отметила, что о возросшем спросе на российские рубли также свидетельствует увеличение объема биржевых торгов парой тенге-рубль на Казахстанской фондовой бирже: средний объем торгов в течение первого квартала 2021 года составлял 1,9 миллиарда рублей в месяц, тогда как в третьем квартале текущего года эта цифра выросла до 5,2 миллиарда рублей. Также наблюдается рост нетто-продаж рублей в обменных пунктах с начала года на 26,6 процента.



"Дополнительно отмечу внешние факторы. Новый импульс цене на нефть, которая является поддержкой как для тенге, так и для рубля, придают задержки в наращивании добычи отдельными странами. Цена на нефть в понедельник превысила 86 долларов за баррель на фоне сообщений о перевыполнении плана сокращения добычи на 15 процентов ОПЕК+ из-за задержек в наращивании добычи в Анголе, Нигерии и Азербайджане. В дополнение к высокой цене нефти поддержку российскому рублю оказывает также высокая цена на газ и возросший интерес зарубежных инвесторов к долговому рынку РФ. Уровень вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ увеличивается последние 4 месяца, достигнув 21,4 процента на начало сентября 2021 года. Следует также отметить, что Национальный банк не таргетирует паритет тенге к рублю, курс пары рубль/тенге и в дальнейшем будет формироваться в зависимости от рыночных условий", - добавила заместитель председателя Нацбанка.



По словам Алии Молдабековой, повышенный внутренний спрос на российские товары оказывает давление не только на обменный курс тенге, но также приводит к дополнительному росту потребительских цен в Казахстане через импорт ускоряющейся инфляции из России. Инфляция в России выросла до рекордных за последние 5 лет 7,4 процента в сентябре с 4,9 процента в декабре 2020 года. Уровень продовольственной инфляции в сентябре в России вырос до 9,2 процента, что также, по мнению замглавы Нацбанка, оказало влияние на рост продовольственной инфляции в Казахстане.



"Ослабление обменного курса тенге к рублю и импорт инфляции, происходящие на фоне роста объемов импорта из России, отражают сложившуюся структуру казахстанской экономики и внешней торговли и являются одними из причин слабого укрепления тенге, несмотря на положительную динамику рынка нефти", - заключила Молдабекова.