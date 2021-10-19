«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Октября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.37 KZT
  • €1 = 492.66 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Иллюстративное фото: centralasia.news
«Казгидромет» представил прогноз погоды в республике на предстоящие пять месяцев

Пресс-служба РГП «Казгидромет» представила консультативный сезонный прогноз погоды в Казахстане на период с ноября 2021 года по март 2022 года, передает Azattyq Rýhy.

По информации синоптиков, ноябрь – последний месяц осени, сезон предзимья.

Первая половина ноября прогнозируется относительно теплой – в северной половине Казахстана, ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3…+2 °С до -8…-13 °С, днем от +3…+10 °С до -2…+3 °С.

На севере, северо-западе, востоке и в центре республики осадки (преимущественно в виде снега) с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще – во второй половине месяца. Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -17…-25 °С, днем до -8…-13 °С, а на востоке страны ночью до -30 °С, днем до -18 °С. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до слабоположительных значений.

На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повысится до +10…+18 °С, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5…-17 °С, днем до -2…-7 °С. В третьей декаде вновь потеплеет.

Зима 2021-2022 годов в Казахстане прогнозируется близкой к климатической норме.

В декабре в северных регионах увеличивается число дней с метелями, а в южных регионах – туманы и гололедные явления. Температура воздуха в декабре предполагается в пределах климатической нормы. Количество осадков – меньше нормы на большей части республики, около нормы – в северной половине и на востоке страны, больше нормы – на крайнем севере РК.

Январь – самый холодный месяц в году, так как усиливается влияние монгольского антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине РК могут опуститься до -35…-40 °С, в южной – до -22…-30 °С. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° на большей части территории республики, около нормы на крайнем западе, юго-западе, севере, юге и юго-востоке страны. Количество осадков по республике предполагается меньше многолетних норм, около нормы – на крайнем северо-западе, северо-востоке РК и на юго-востоке Алматинской области.

Февраль завершает сезон зимы, однако его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским. Снегопады и метели, как правило, еще сохраняются в северной половине Казахстана. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории РК, выше нормы на 1° на юго-востоке республики. Осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в юго-западной половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы – в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

Для юга Казахстана март уже типичный весенний месяц, а в северных областях еще продолжается зима. Погода в марте очень изменчива. Для марта характерны резкие колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков. Согласно прогнозу, первый месяц весны ожидается холодным. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° на большей части территории Казахстана, около нормы – на крайнем западе РК. Количество осадков в марте предполагается около нормы в северной половине и на крайнем юге, юго-востоке республики, меньше нормы – в южной половине страны.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика