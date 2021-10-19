Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики

«Казгидромет» представил прогноз погоды в республике на предстоящие пять месяцев



Пресс-служба РГП «Казгидромет» представила консультативный сезонный прогноз погоды в Казахстане на период с ноября 2021 года по март 2022 года, передает Azattyq Rýhy.



По информации синоптиков, ноябрь – последний месяц осени, сезон предзимья.



Первая половина ноября прогнозируется относительно теплой – в северной половине Казахстана, ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3…+2 °С до -8…-13 °С, днем от +3…+10 °С до -2…+3 °С.



На севере, северо-западе, востоке и в центре республики осадки (преимущественно в виде снега) с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще – во второй половине месяца. Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -17…-25 °С, днем до -8…-13 °С, а на востоке страны ночью до -30 °С, днем до -18 °С. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до слабоположительных значений.



На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повысится до +10…+18 °С, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5…-17 °С, днем до -2…-7 °С. В третьей декаде вновь потеплеет.



Зима 2021-2022 годов в Казахстане прогнозируется близкой к климатической норме.



В декабре в северных регионах увеличивается число дней с метелями, а в южных регионах – туманы и гололедные явления. Температура воздуха в декабре предполагается в пределах климатической нормы. Количество осадков – меньше нормы на большей части республики, около нормы – в северной половине и на востоке страны, больше нормы – на крайнем севере РК.



Январь – самый холодный месяц в году, так как усиливается влияние монгольского антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине РК могут опуститься до -35…-40 °С, в южной – до -22…-30 °С. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° на большей части территории республики, около нормы на крайнем западе, юго-западе, севере, юге и юго-востоке страны. Количество осадков по республике предполагается меньше многолетних норм, около нормы – на крайнем северо-западе, северо-востоке РК и на юго-востоке Алматинской области.



Февраль завершает сезон зимы, однако его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским. Снегопады и метели, как правило, еще сохраняются в северной половине Казахстана. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории РК, выше нормы на 1° на юго-востоке республики. Осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в юго-западной половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы – в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.



Для юга Казахстана март уже типичный весенний месяц, а в северных областях еще продолжается зима. Погода в марте очень изменчива. Для марта характерны резкие колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков. Согласно прогнозу, первый месяц весны ожидается холодным. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° на большей части территории Казахстана, около нормы – на крайнем западе РК. Количество осадков в марте предполагается около нормы в северной половине и на крайнем юге, юго-востоке республики, меньше нормы – в южной половине страны.