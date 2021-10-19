Мужчина установил скрытую камеру в ванной родственницы в Атырау

Житель Атырау установил скрытую камеру в ванной комнате сестры своей супруги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



17 октября в полицию обратилась 36-летняя жительница города Атырау, которая сообщила, что в ее квартире в ванной комнате установлена скрытая камера.



Подозреваемый в совершении преступления оказался зятем заявительницы. По словам мужчины, он приревновал свою жену, которая часто приезжает из района в город, к своей сестре домой, и установил скрытую камеру в ванной комнате у заявительницы. А также он подсоединил камеру к карманному зарядному устройству.



35-летний подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 147 Уголовного кодекса.