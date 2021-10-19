Посетителю кафе сломали челюсть за нецензурную брань

НУР-СУЛТАН, 19 окт – Sputnik. В Алматинской области проходит следствие по делу о драке между двумя посетителями кафе, в ходе которой один из них получил перелом челюсти.
Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, инцидент произошел в Карасайском районе.
Один из посетителей кафе прилюдно ругался матом. Когда другой посетитель сделал ему замечание, тот полез в драку. Тогда мужчина "утихомирил" грубияна, ударив его кулаком в челюсть. Однако не рассчитал силу и сломал кость.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Против мужчины завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.
Иная информация на основании статьи 201 УПК РК не разглашается.
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