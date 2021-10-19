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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Посетителю кафе сломали челюсть за нецензурную брань

Просмотров:699 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Посетителю кафе сломали челюсть за нецензурную брань
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 19 окт – Sputnik. В Алматинской области проходит следствие по делу о драке между двумя посетителями кафе, в ходе которой один из них получил перелом челюсти.

Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, инцидент произошел в Карасайском районе.

Один из посетителей кафе прилюдно ругался матом. Когда другой посетитель сделал ему замечание, тот полез в драку. Тогда мужчина "утихомирил" грубияна, ударив его кулаком в челюсть. Однако не рассчитал силу и сломал кость.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Против мужчины завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.

Иная информация на основании статьи 201 УПК РК не разглашается.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 19:57
Надо же! Новость!

У нас каждые выходные под домом орут и дерутся. Беспредел в городе достиг своего максимума уже. Нет ни власти, ни закона.
 
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  • kolu411
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 18:25
Честно говоря раздражают эти матершинники, если бы они еще что-нибудь умели кроме как материться. Канал ТНТ наглядный пример: умеют материться и еще воровать идеи у КВН. Кумиры современной молодежи...
 
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  • kolu411
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 18:21
Так ему и надо, мало того что он быдло да еще и терпила!
 
 

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