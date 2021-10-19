В Испании жителям раздадут по 350 евро на покупку велосипеда

НУР-СУЛТАН, 19 окт — Sputnik. Власти испанского города Сантандер придумали способ, как помочь местному бизнесу и сохранить экологию.



В Сантандере решили выделять по 350 евро на покупку электровелосипедов. Так хотят развить культуру экотранспорта, сообщает портал TheMayor.EU.



Общий объем программы поддержки — 75 тысяч евро. Этого хватит для субсидий на покупку больше 210 велосипедов. Всего в испанском городе живут 180 тысяч человек.



В проекте могут участвовать люди старше 18 лет, зарегистрированные в Сантандере дольше полугода.



Приобрести электровелосипед можно будет только в городском магазине, он должен стоить не дороже 1,5 тыс. евро. В течение двух лет транспорт нельзя будет передать кому-то еще.