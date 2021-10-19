«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Октября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.14 KZT
  • €1 = 497.05 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Испании жителям раздадут по 350 евро на покупку велосипеда

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:18
В Испании жителям раздадут по 350 евро на покупку велосипеда
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 19 окт — Sputnik. Власти испанского города Сантандер придумали способ, как помочь местному бизнесу и сохранить экологию.

В Сантандере решили выделять по 350 евро на покупку электровелосипедов. Так хотят развить культуру экотранспорта, сообщает портал TheMayor.EU.

Общий объем программы поддержки — 75 тысяч евро. Этого хватит для субсидий на покупку больше 210 велосипедов. Всего в испанском городе живут 180 тысяч человек.

В проекте могут участвовать люди старше 18 лет, зарегистрированные в Сантандере дольше полугода.

Приобрести электровелосипед можно будет только в городском магазине, он должен стоить не дороже 1,5 тыс. евро. В течение двух лет транспорт нельзя будет передать кому-то еще.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика