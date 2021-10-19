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Правила пересечения госграницы смягчили в Казахстане

Просмотров:579 Опубликовано: Вчера, 21:29
Правила пересечения госграницы смягчили в Казахстане
Фото из открытых источников
Новый порядок при пересечении казахстанской границы в период карантинных ограничений утвердила Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса на территории РК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ПC КНБ.

Во-первых, внесены определенные изменения и послабления для казахстанцев и иностранных граждан, выезжающих за пределы страны.

1. Граждане Казахстана, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками, такие, как супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестра, дедушка, бабушка и внуки, при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу со своим супругом/ супругой и несовершеннолетними детьми.

2. Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками, такие как супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестра, дедушка, бабушка и внуки, при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу совместно со своим супругом/ супругой и не совершеннолетними детьми.

Также для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестра, дедушка, бабушка и внуки. Двоюродные братья и сестра под эти условия не подпадают.

Кроме того, иностранцам разрешается пересекать границу совместно со своим супругом/ супругой и несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.



Дополнительную информацию о пересечении казахстанской границы в период карантинных мер можно получить по телефону: 8 7172 719 111.


Источник: Tengrinews.kz
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