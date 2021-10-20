На бразильских болотах нашли странных ягуаров: они живут стаей и рыбачат вместо охоты

Такого поведения среди строгих одиночек-ягуаров раньше не наблюдали.

Считается, что все ягуары – территориальные одиночки. А еще – что все они охотятся в основном на сухопутных млекопитающих, хоть и могут разнообразить меню крокодилами, черепахами и рыбой. Оказывается, это далеко не всегда так.





Ягуары живут в самых разных средах обитания, от пустынь Северной Америки до влажных тропических лесов в Центральной и Южной Америке. Эти кошки также обитают на территории Пантанала, самого большого в своем роде тропического водно-болотного угодья в мире, которое раскинулось на территориях Бразилии, Боливии и Парагвая.





Экологи Маноэль душ Сантуш-Филью и Карлос Перес знали о существовании большой популяции ягуаров, замеченных возле бразильской экологической станции Тайама. Этот большой экологический заповедник расположен в отдаленной северной части Пантанала. Чтобы узнать больше об этих кошках, они отправились туда вместе с экологами Таалу Леви и Шарлоттой Эрикссон.





Команде пришлось добираться до заповедника на лодке. Там они установили реагирующие на движение фотоловушки вдоль берегов, чтобы собрать данные о численности местных ягуаров. Однако то, что их тут очень много, стало ясно сразу.



«Вы выходите из лодки и сразу натыкаетесь на след ягуара. На деревьях процарапаны его метки, рядом есть кошачьи фекалии. Куда бы вы ни пошли, везде чувствуется явное присутствие этого суперхищника – раньше я такого не видела», – Шарлотта Эрикссон.

Позже команда собрала данные с 59 камер, которые работали с 2014 по 2018 год. На них оказалось более 1500 видео с ягуарами. Исследователи также поймали 13 ягуаров и оснастили их ошейниками с GPS, чтобы получить представление о плотности популяции животных, их передвижениях и социальных взаимодействиях.





Основываясь на собранных данных, ученые подсчитали, что на Экологической станции Тайама наблюдается самая высокая плотность ягуаров из когда-либо зарегистрированных: 12,4 особи на 100 квадратных километров. Это почти в три раза превышает рекордные наблюдения в других местах!



П





На этом ученые не остановились. Проанализировав 138 образцов фекалий, они обнаружили, что в среднем в 55% из них содержались остатки рыбы, в 46% – водных рептилий, кайманов и черепах. Только 11% фекалий содержали остатки млекопитающих.





Исследователи уверены, что эта популяция ягуаров больше других групп больших кошек приспособилась к рыбоядной диете. По их словам, в Бангладеш есть тигры, которые живут в затопленных мангровых лесах и иногда лакомятся рыбой, но основу их рациона по-прежнему составляет сухопутная дичь.





Камеры и ошейники также показали, что ягуары Тайама проводят много времени рядом друг с другом: они прогуливаются, рыбачат и играют вместе. Это исключительное поведение для ягуаров (если отталкиваться от того, что мы знаем о кошках в других частях света).



«Все, что мы знали о ягуарах до этого исследования, сводилось к тому, что они живут поодиночке и встречаются в основном только для спаривания», – Шарлотта Эрикссон.

Обилие водной добычи в затопленном заповеднике, защищенном от вторжений человека, может быть причиной такой необычной плотности ягуаров и их богатой социальной жизни. Возможно, пищи здесь так много, что нет надобности конкурировать за нее.





Другая гипотеза заключается в том, что рыбачить и охотиться на кайманов с черепахами удобно только в нескольких местах, говорит Леви. Поэтому для доступа к ним требуется ладить с другими ягуарами. Другие хищники ведут себя аналогичным образом: бурые медведи, например, собираются в огромные группы, чтобы кормиться на нерестилищах лосося, несмотря на их типично уединенный характер.