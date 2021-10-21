В этот раз премьера интересовала только трасса на Астрахань.

Сегодня, 21 октября, в нашем регионе побывал с рабочим визитом премьер-министр РК Аскар МАМИН. Эта была инспекционная поездка в Актюбинскую и Атыраускую области по проверке хода реконструкции автодороги Актобе – Атырау – Астрахань.В отличие от летнего визита в город он не заезжал, и в программу рабочей поездки кроме этого ничего не входило, ответили нам в пресс-службе премьер-министра. Затем сослались на пресс-релиз по данной поездке о реконструкции автодороги. Иная информация отсутствует.Текст пресс-релиза:«Общая протяженность автодороги составляет 897 км, в т. ч. 311 км по Актюбинской области, 586 км – по Атырауской. В 2015 году проведена реконструкция на 164 км участка Атырау – Макат.В настоящее время ведется реконструкция на 733 км автодороги на участках Актобе – Кандыагаш, Кандыагаш – Макат, Атырау – граница с РФ.Участок Актобе – Кандыагаш (96 км) включает 78 км дороги I категории с 4-полосным движением и 18 км обхода города Кандыагаш II категории с 2-полосным движением. До конца года здесь планируется обеспечить проезд по новому покрытию на 18 км.На участке Кандыагаш – Макат (360 км) ведутся завершающие работы по укладке асфальтобетона и обустройству дороги. В 2021 году запланировано полностью обеспечить проезд по новому покрытию на всей протяженности участка. При этом путь из Актобе в Атырау сократится вдвое – раньше водителям из-за неудовлетворительного состояния участка Актобе – Атырау приходилось ехать в соседний регион через Уральск, проезжая дополнительно около 500 км.Участок Атырау – граница с РФ (в направлении Астрахани) общей протяженностью 277 км является дорогой республиканского значения III категории, построенной в 1970-х годах с нагрузкой на ось 8 тонн. В связи с возросшей интенсивностью движения большегрузных транзитных транспортных средств состояние дороги ухудшилось. В результате реконструкции до конца года будет обеспечен проезд по 92 км. На остальных 185 км проводится отсыпка земляного полотна, устройство конструктивных слоев дорожной одежды, мостов и труб. Работы планируется завершить в 2022 г.В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тыс. км автодорог, в т. ч. 5 тыс. км республиканского значения, 3,4 тыс. км – местной сети. В дорожно-строительных работах задействовано около 200 тыс. человек. До конца нынешнего года будут завершены работы на 5,1 тыс. км дорог страны. Остальной объем работ является переходящим на 2022 год».