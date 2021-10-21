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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В этот раз премьера интересовала только трасса на Астрахань

Просмотров:3362 Опубликовано: 21-10-2021, 21:03
В этот раз премьера интересовала только трасса на Астрахань
Фото АкЖайык
Сегодня, 21 октября, в нашем регионе побывал с рабочим визитом премьер-министр РК Аскар МАМИН. Эта была инспекционная поездка в Актюбинскую и Атыраускую области по проверке хода реконструкции автодороги Актобе – Атырау – Астрахань.

В отличие от летнего визита в город он не заезжал, и в программу рабочей поездки кроме этого ничего не входило, ответили нам в пресс-службе премьер-министра. Затем сослались на пресс-релиз по данной поездке о реконструкции автодороги. Иная информация отсутствует. 

Текст пресс-релиза:

«Общая протяженность автодороги составляет 897 км, в т. ч. 311 км по Актюбинской области, 586 км – по Атырауской. В 2015 году проведена реконструкция на 164 км участка Атырау – Макат.

В настоящее время ведется реконструкция на 733 км автодороги на участках Актобе – Кандыагаш, Кандыагаш – Макат, Атырау – граница с РФ.

Участок Актобе – Кандыагаш (96 км) включает 78 км дороги I категории с 4-полосным движением и 18 км обхода города Кандыагаш II категории с 2-полосным движением. До конца года здесь планируется обеспечить проезд по новому покрытию на 18 км.

В этот раз премьера интересовала только трасса на Астрахань

В этот раз премьера интересовала только трасса на Астрахань




На участке Кандыагаш – Макат (360 км) ведутся завершающие работы по укладке асфальтобетона и обустройству дороги. В 2021 году запланировано полностью обеспечить проезд по новому покрытию на всей протяженности участка. При этом путь из Актобе в Атырау сократится вдвое – раньше водителям из-за неудовлетворительного состояния участка Актобе – Атырау приходилось ехать в соседний регион через Уральск, проезжая дополнительно около 500 км.

Участок Атырау – граница с РФ (в направлении Астрахани) общей протяженностью 277 км является дорогой республиканского значения III категории, построенной в 1970-х годах с нагрузкой на ось 8 тонн. В связи с возросшей интенсивностью движения большегрузных транзитных транспортных средств состояние дороги ухудшилось. В результате реконструкции до конца года будет обеспечен проезд по 92 км. На остальных 185 км проводится отсыпка земляного полотна, устройство конструктивных слоев дорожной одежды, мостов и труб. Работы планируется завершить в 2022 г.

В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тыс. км автодорог, в т. ч. 5 тыс. км республиканского значения, 3,4 тыс. км – местной сети. В дорожно-строительных работах задействовано около 200 тыс. человек. До конца нынешнего года будут завершены работы на 5,1 тыс. км дорог страны. Остальной объем работ является переходящим на 2022 год».


Источник: Ак Жайик
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Комментарии ( 3 )

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 jokerok (Посетители) 22 октября 2021 12:15
Блин 92км только?! Да я 2.5 года назад ехал и они начинали реконструкцию! 2.5 года Карл, делают 92км!!! Машужвать!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Дизель (Посетители) 21 октября 2021 23:06
В этот раз премьера интересовала только трасса на Астрахань.

Можно подумать ЧТО!?, его провезли по этой "трассе"... А!, надо было бы... bravo

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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 Pear (Посетители) 21 октября 2021 23:03
"Построенной в 1970х годах" и с тех пор не знавшей ремонта. 50 лет .
 
 

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