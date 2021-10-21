"Это не удача". Выживший после "падения глыбы" рассказал об инциденте

Героем резонансного видеоролика с падением огромного камня оказался житель Талдыкоргана Роман Бачевский. В интервью Tengrinews.kz он рассказал, как пришла идея повалить каменную глыбу и как ему чудом удалось выжить.Роман Бачевский рассказал, что инцидент с камнем произошел 6 июля 2018 года. Тогда парню было 17 лет. Он повел своих друзей к водопадам недалеко от турбазы Черкасай в Текели."Увидели, камень стоит, подпертый маленьким. Как бывает от ребячества, сначала сделать, а потом уже думать, как это все происходит. Мы с другом Зарифом Гарифуллиным подумали, а почему бы его не столкнуть. Мы пытались толкнуть его с обратной безопасной стороны. Но не хватало сил. Я решил обойти его. Первый камень я кинул, мне осколки от камня в глаза попали, и я решил, что в первый раз не получилось, почему бы второй раз не попробовать. Кидаю во второй раз, и он выбивается.Я понимаю, что хруст был. Надо куда-то бежать. Я по диагонали от камня начинаю бежать. На скалах была тина, жижа скользкая. Я поскальзываюсь и, получается, падаю под камень. В этом месте была промоина, я попал в эту промоину, часть камня откололась, попала мне на спину. Из-за того, что там была вода, весь вес камня я не ощутил на себе, и, получается, поток воды вытолкнул меня. Я выбрался без сильных повреждений, только спину себе поцарапал и сломал зубы", - рассказал Роман Бачевский.Сейчас Роман учится на последнем курсе в одном из университетов Новосибирска в России по профессии "инженер-проектировщик промышленного и гражданского строительства". Роман Бачевский заявил, что сейчас профессионально занимается сферой туризма. Сам Роман Бачевский свое спасение не считает чудом. По его словам, в тот день он мог бы и умереть."Я считаю, что это стечение обстоятельств, это не удача и не воля божья. Возможно, если бы я не поскользнулся, камень меня бы придавил. Я понимал, что опасно, но я не думал о последствиях, что под ним окажусь, и просто решили столкнуть его. Вместе с другом думали, что прикольное видео получится.В итоге они благополучно дошли до водопада.