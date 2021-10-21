«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 28 Октября
+9...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.57 KZT
  • €1 = 495.64 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Это не удача". Выживший после "падения глыбы" рассказал об инциденте

Просмотров:2476 Опубликовано: 21-10-2021, 21:51
"Это не удача". Выживший после "падения глыбы" рассказал об инциденте
Коллаж
Героем резонансного видеоролика с падением огромного камня оказался житель Талдыкоргана Роман Бачевский. В интервью Tengrinews.kz он рассказал, как пришла идея повалить каменную глыбу и как ему чудом удалось выжить.

Роман Бачевский рассказал, что инцидент с камнем произошел 6 июля 2018 года. Тогда парню было 17 лет. Он повел своих друзей к водопадам недалеко от турбазы Черкасай в Текели.

"Увидели, камень стоит, подпертый маленьким. Как бывает от ребячества, сначала сделать, а потом уже думать, как это все происходит. Мы с другом Зарифом Гарифуллиным подумали, а почему бы его не столкнуть. Мы пытались толкнуть его с обратной безопасной стороны. Но не хватало сил. Я решил обойти его. Первый камень я кинул, мне осколки от камня в глаза попали, и я решил, что в первый раз не получилось, почему бы второй раз не попробовать. Кидаю во второй раз, и он выбивается.



Я понимаю, что хруст был. Надо куда-то бежать. Я по диагонали от камня начинаю бежать. На скалах была тина, жижа скользкая. Я поскальзываюсь и, получается, падаю под камень. В этом месте была промоина, я попал в эту промоину, часть камня откололась, попала мне на спину. Из-за того, что там была вода, весь вес камня я не ощутил на себе, и, получается, поток воды вытолкнул меня. Я выбрался без сильных повреждений, только спину себе поцарапал и сломал зубы", - рассказал Роман Бачевский.

"Это не удача". Выживший после "падения глыбы" рассказал об инциденте

"Это не удача". Выживший после "падения глыбы" рассказал об инциденте


Сейчас Роман учится на последнем курсе в одном из университетов Новосибирска в России по профессии "инженер-проектировщик промышленного и гражданского строительства". Роман Бачевский заявил, что сейчас профессионально занимается сферой туризма. Сам Роман Бачевский свое спасение не считает чудом. По его словам, в тот день он мог бы и умереть.

"Я считаю, что это стечение обстоятельств, это не удача и не воля божья. Возможно, если бы я не поскользнулся, камень меня бы придавил. Я понимал, что опасно, но я не думал о последствиях, что под ним окажусь, и просто решили столкнуть его. Вместе с другом думали, что прикольное видео получится.

В итоге они благополучно дошли до водопада.


Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика