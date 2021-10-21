Появилось полное видео интервью Назарбаева

Пресс-служба Елбасы опубликовала пятую серию документального фильма "Штрихи к портрету. Откровение" о Нурсултане Назарбаеве, передает Tengrinews.kz.



В рамках интервью Назарбаев рассказал о подарках и знаках внимания от глав государств, о звонке Владимиру Путину перед сложением президентских полномочий, перенесенной операции на позвоночнике и многом другом.



Прошлый выпуск документального фильма вышел 1 июля 2021 года. Тогда Нурсултан Назарбаев высказался об оппозиционерах, об отношениях с председателем Китая Си Цзиньпином, а также рассказал, что предлагал президенту Украины сесть за стол переговоров с Россией, и высказался о попытках рассорить Казахстан с Китаем и Россией.



