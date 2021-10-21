«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 28 Октября
+9...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.57 KZT
  • €1 = 495.64 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Появилось полное видео интервью Назарбаева

Просмотров:2042 Опубликовано: 21-10-2021, 22:53
Появилось полное видео интервью Назарбаева
Кадр видео
Пресс-служба Елбасы опубликовала пятую серию документального фильма "Штрихи к портрету. Откровение" о Нурсултане Назарбаеве, передает Tengrinews.kz.

В рамках интервью Назарбаев рассказал о подарках и знаках внимания от глав государств, о звонке Владимиру Путину перед сложением президентских полномочий, перенесенной операции на позвоночнике и многом другом.

Прошлый выпуск документального фильма вышел 1 июля 2021 года. Тогда Нурсултан Назарбаев высказался об оппозиционерах, об отношениях с председателем Китая Си Цзиньпином, а также рассказал, что предлагал президенту Украины сесть за стол переговоров с Россией, и высказался о попытках рассорить Казахстан с Китаем и Россией.



Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 14679677
 nazarbayevskii (Посетители) 22 октября 2021 06:54
И чтобы все доконца просмотрели! applause
Ведь я так старался
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сухов.
  • Жанар
 Дизель (Посетители) 21 октября 2021 22:58
Изначально было впечатление на фото, что Назарбаев сидит в инвалидном кресле...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика