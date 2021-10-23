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Павлодарского бизнесмена осудили за убийство бывшего сотрудника

Просмотров:822 Опубликовано: 23-10-2021, 00:44
Павлодарского бизнесмена осудили за убийство бывшего сотрудника
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Известный в городе бизнесмен хладнокровно застрелил 27-летнего Андрея Шиллера, который всего лишь пришел за остатком зарплаты в размере 20 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.

Как пишет КТК, момент убийства был снят на мобильный. Все произошло в промзоне областного центра. Владелец предприятия позвал на помощь хозяина здания, где арендовал помещения, чтобы разобраться со своим экс-сотрудником. 55-летний мужчина прихватил с собой ружье. Сначала избил Шиллера, а после хладнокровно застрелил его. Перед смертью парень просил его отпустить.

Законом предусмотрено наказание за данное преступление от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой. С учетом смягчающих и при отсутствии отягчающих обстоятельств по делу единогласным вердиктом присяжных заседателей В. признан виновным в совершении убийства из хулиганских побуждений с наказанием 18 лет лишения свободы, - рассказала пресс-секретарь Павлодарского областного суда Агидель Ибраева.
Близкие с приговором согласились.



Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Apmaxa (Посетители) 23 октября 2021 07:24
таких зверей нельзя на волю отпускать, убил как ни в чём не бывало stena
 
 

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