Павлодарского бизнесмена осудили за убийство бывшего сотрудника

Известный в городе бизнесмен хладнокровно застрелил 27-летнего Андрея Шиллера, который всего лишь пришел за остатком зарплаты в размере 20 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.



Как пишет КТК, момент убийства был снят на мобильный. Все произошло в промзоне областного центра. Владелец предприятия позвал на помощь хозяина здания, где арендовал помещения, чтобы разобраться со своим экс-сотрудником. 55-летний мужчина прихватил с собой ружье. Сначала избил Шиллера, а после хладнокровно застрелил его. Перед смертью парень просил его отпустить.



Законом предусмотрено наказание за данное преступление от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой. С учетом смягчающих и при отсутствии отягчающих обстоятельств по делу единогласным вердиктом присяжных заседателей В. признан виновным в совершении убийства из хулиганских побуждений с наказанием 18 лет лишения свободы, - рассказала пресс-секретарь Павлодарского областного суда Агидель Ибраева.

Близкие с приговором согласились.



