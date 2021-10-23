"Они убивают людей": Врач назвал смертельно опасные лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые вредные для сердца лекарственные препараты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Наиболее кардиотоксичные средства, по мнению врача, - препараты для химотерапии. Самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, обладают прямым кардиотоксичным эффектом, утверждает специалист.
"То есть мы даем (препарат. - Прим. ред.), понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь", - заявил Мясников.
Медик также отметил, что при неправильном применении вред сердцу могут нанести нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Они могут привести к повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны, подчеркнул врач.
"Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя. Либо давать с очень большой осторожностью под наблюдением врача", - предупредил Мясников.
Он подчеркнул, что нестероидные противовоспалительные препараты - самые опасные для сердца из тех, что свободно продаются без рецепта.
"Мы не знаем, сколько людей они убивают", - отметил Мясников.
Кроме того, по словам специалиста, антибиотики могут вызывать аритмию и при этом обладают множеством побочных действий на другие органы. А лекарство для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии дигоксин при передозировке приводит к смертельно опасной аритмии.
Длительный прием лекарств от изжоги нарушает всасывание магния, что также приводит к снижению уровня кальция и калия. Из-за этого повышается риск анемии и инфаркта, объяснил медик. В список потенциально опасных для сердца препаратов Мясников также внес сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.
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