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Скандал в тяжелой атлетике: опубликован документ о допинг-пробах Альберта Линдера

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Скандал в тяжелой атлетике: опубликован документ о допинг-пробах Альберта Линдера
© Photo: Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Казахстана
АЛМАТЫ, 23 окт — Sputnik. Семен Линдер, брат ушедшего из жизни тяжелоатлета Альберта Линдера, опубликовал документ, из которого следует, что Альберт не принимал допинг. Об этом он написал в своем Instagram. Ранее главный тренер по тяжелой атлетике Сергей Седов заявлял, что спортсмен сдал положительный тест на допинг перед Олимпиадой Рио-2016.

В документе от Национального антидопингового центра говорится, что с 2013 по 2018 год Альберт Линдер сдал 29 проб и все они были чистыми.



"За время спортивной карьеры запрещенных субстанций или методов выявлено не было. Линдер никогда не привлекался к ответственности за нарушение антидопинговых правил ", - говорится в документе.

Семен Линдер утверждает, что за дачу "заведомо ложных показаний и клевету в СМИ Седов ответит в суде".

Напомним, в сентябре в интервью телеканалу КТК Седов заявил, что проблемы у Альберта начались с допинг-теста перед Олимпиадой в Рио. Несмотря на большие перспективы в тяжелой атлетике, Линдер самостоятельно принял решение уйти из национальной сборной.

Смерть Альберта Линдера и скандал в тяжелой атлетике

О смерти казахстанского тяжелоатлета, многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии Альберта Линдера стало известно 17 сентября. 25-летний спортсмен покончил с собой.

После этого некоторые спортсмены, которые тренировались вместе с Альбертом, демонстративно выкинули свои медали. Затем казахстанские спортсмены организовали пресс-конференцию, на которой рассказали о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров, об отъеме денег и о подмене допинг-проб.

В Федерации тяжелой атлетики страны проводят расследование по этому поводу. Также стало известно, что после скандальной пресс-конференции от работы в сборной временно отстранили старшего тренера у мужчин Сергея Седова.


Источник: sputniknews.kz
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