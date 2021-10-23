Скандал в тяжелой атлетике: опубликован документ о допинг-пробах Альберта Линдера

АЛМАТЫ, 23 окт — Sputnik. Семен Линдер, брат ушедшего из жизни тяжелоатлета Альберта Линдера, опубликовал документ, из которого следует, что Альберт не принимал допинг. Об этом он написал в своем Instagram. Ранее главный тренер по тяжелой атлетике Сергей Седов заявлял, что спортсмен сдал положительный тест на допинг перед Олимпиадой Рио-2016.В документе от Национального антидопингового центра говорится, что с 2013 по 2018 год Альберт Линдер сдал 29 проб и все они были чистыми."За время спортивной карьеры запрещенных субстанций или методов выявлено не было. Линдер никогда не привлекался к ответственности за нарушение антидопинговых правил ", - говорится в документе.Семен Линдер утверждает, что за дачу "заведомо ложных показаний и клевету в СМИ Седов ответит в суде".Напомним, в сентябре в интервью телеканалу КТК Седов заявил, что проблемы у Альберта начались с допинг-теста перед Олимпиадой в Рио. Несмотря на большие перспективы в тяжелой атлетике, Линдер самостоятельно принял решение уйти из национальной сборной.О смерти казахстанского тяжелоатлета, многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии Альберта Линдера стало известно 17 сентября. 25-летний спортсмен покончил с собой.После этого некоторые спортсмены, которые тренировались вместе с Альбертом, демонстративно выкинули свои медали. Затем казахстанские спортсмены организовали пресс-конференцию, на которой рассказали о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров, об отъеме денег и о подмене допинг-проб.В Федерации тяжелой атлетики страны проводят расследование по этому поводу. Также стало известно, что после скандальной пресс-конференции от работы в сборной временно отстранили старшего тренера у мужчин Сергея Седова.