Полицейских из Семея обвиняют в снятии денег с мобильного банкинга убитого

В Семее в суд передают дело полицейских, которых обвиняют в снятии денег с мобильного банкинга убитого мужчины, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.



Сообщается, что в ноябре 2020 года труп 27-летнего мужчины обнаружили во дворе одного из жилых домов. На теле были многочисленные синяки и ссадины. Его банковское приложение вскрыли и перевели со счета 120 тысяч. Когда восстановили приложение, узнали, что деньги были отправлены другу водителя центрального отдела полиции Семея.



Спустя почти год в Департаменте полиции ВКО подтвердили факт снятия денежных средств сотрудниками полиции.



"Данный факт кражи был выделен в отдельное производство, и в настоящее время в рамках уголовного дела по статье 362 УК РК к уголовной ответственности привлекается ряд сотрудников УП города Семея. В настоящее время проводится процесс ознакомления с материалами уголовного дела для последующего его направления в суд. Данные сотрудники уволены из ОВД по отрицательным мотивам, окончательное наказание по фактам краж денежных средств будет определено судом", - прокомментировали в ДП ВКО.



Супруге погибшего сообщили, что мужчина умер от передозировки наркотиков, у него на руке был след от укола. Однако жена убитого обвиняет в смерти мужа полицейских.



"Я считаю, что они (полицейские. - Авт.) его избили, был разрыв органов, от внутреннего кровотечения он потерял сознание, они подумали, что умер, и вкололи наркотики. Но в правоохранительном органе не хотят верить в это. До сих пор нет подозреваемых.



Если были бы другие люди, давно бы нашли. Хотя есть, например, доказательство, что сотрудник полиции заставлял четырех свидетелей по делу с угрозами для жизни давать ложные показания по поводу убийства, разрыва внутренних органов. Трое свидетелей живут по тому адресу, где убили моего мужа, но они все зависимы, на каждом из них по 20 дел, просто так на них вешают, поэтому они молчат", - заявила Ольга Карашева.



В Департаменте полиции заявили, что оснований и доказательств причастности полицейских к смерти мужчины нет.



"Факт смерти гражданина Карашева Р. расследуется по статье 99 УК РК (Убийство), в настоящее время проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза для установления истинной причины его смерти, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Ход расследования контролируется надзорным органом - прокуратурой", - заключили в ДП ВКО.