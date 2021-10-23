Невероятное видео: как лабрадор китовую акулу “поцеловал”

Трогательную встречу собаки и китовой акулы запечатлела австралийка Джейд Перселл, сообщает The Independent. В то время как хозяйка и ее подруга ныряли у рифа Нингалу, собака – ее зовут Сейлор – ждала их в лодке. И вдруг к месту, где девушки плавали, приблизилась любопытствующая китовая акула.
Стоит отметить, что эта самая крупная из всех существующих сегодня акул никакой опасности для людей не представляет. Эти гигантские рыбины не реагируют на ныряльщиков и питаются планктоном.
Джейд снимала и под, и над водой – так в ролик попали и акула, и собака. Видно, как осторожно, но заинтересованно крупная рыба подходит совсем близко к лодке, где, подпрыгивая от нетерпения, ее ждет собака. Когда морда акулы показалась из воды, животное решило ее обнюхать, чтобы познакомиться. На видео это выглядит так, словно собака чмокнула акулу в нос.
“Разве это не круто!” – говорит Джейд, записывая драгоценный момент”, – этими словами The Independent заканчивает свою публикацию.
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