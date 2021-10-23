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Об обязательном вакцинировании пассажиров высказались казахстанские авиакомпании

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Об обязательном вакцинировании пассажиров высказались казахстанские авиакомпании
Фото из открытых источников
Справка о вакцинации от коронавируса стала одним из главных документов для путешественников. Она зачастую дает возможность путешествовать без необходимости сдачи ПЦР-тестов. Однако такой документ есть пока не у всех. Между тем зарубежные авиакомпании предлагают сделать справку о вакцинации обязательной для пассажиров. Корреспондент Tengritravel.kz узнал мнение казахстанских авиакомпаний.

Как известно, крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas еще в ноябре 2020 года заявила о том, что включит справку о вакцинации от COVID-19 в список требований для международного перелета. За ней последовали коллеги из Air New Zealand и начали внедрять аналогичную политику: "нет вакцины - нет полетов". Последуют ли примеру зарубежных авиалиний отечественные авиаперевозчики?

Начнем с того, что подобные ограничения австралийские и новозеландские авиалинии обуславливают вопросами безопасности. Как пассажиров, так и экипажа. Однако далеко не все приветствуют обязательную вакцинацию для перелетов. В том числе Всемирная организация здравоохранения, которая опубликовала ряд причин, по которым внедрять подобные требования неуместно.

"Позиция ВОЗ заключается в том, что национальные органы власти и операторы транспортных средств не должны вводить требования о подтверждении вакцинации против COVID-19 для международных поездок в качестве условия для выезда или въезда. В настоящее время использование сертификации вакцинации в качестве требования для поездок не рекомендуется, потому что, попросту говоря, вакцинация недостаточно доступна во всем мире. Тем более недоступна на справедливой основе", - считает исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В казахстанских реалиях подобных требований пока нет. Пассажирам, путешествующим как внутри страны, так и по международным направлениям, сертификат о прохождении вакцинации не требуется. О том, каким правилам подчиняются отечественные авиаперевозчики, рассказали в пресс-службах казахстанских авиакомпаний.

"Мы следует правилам, установленным нашими санитарными службами, а также аналогичными службами в странах назначения. На международных рейсах требуются обязательные ПЦР-тесты либо паспорта вакцинации. Если, к примеру, пассажир имеет паспорт вакцинации, который не признан для путешествия по определенному направлению, то необходимо сдать ПЦР-тест. Срок стандартный: не старше 72 часов на момент пересечения границы", - заявили в пресс-службе авиакомпании SCAT.

Аналогичной позиции придерживаются в авиакомпании Qazaq Air.

"Авиакомпания соблюдает все требования главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан. Qazaq Air осознает всю ответственность перед пассажирами и будет соблюдать все требования со стороны государственных органов по предотвращению распространения COVID-19", - ответили в пресс-службе Qazaq Air.

Аналогичный ответ дали и в пресс-службах FlyArystan и "Эйр Астаны".

"Авиакомпания работает согласно требованиям страны полета, как на внутренних рейсах, так и на международных. Соответственно, авиаперевозчик придерживается официальных постановлений санитарного врача Казахстана и требований министерств здравоохранения стран, куда летает", - пояснила пресс-секретарь FlyArystan.

Что же касается национального авиаперевозчика "Эйр Астана", то в пресс-службе заявили, что этот вопрос относится к компетенции МВК или Минздрава. Таким образом, как выяснилось, позиция казахстанских авиакомпаний по вакцинированию пассажиров зависит от действий правительства.

Редакция Tengritravel.kz направила запрос в соответствующие министерства.

По последним данным, в Казахстане полную вакцинацию против коронавируса прошли более 7,2 миллиона человек. Первый компонент получили 8,1 миллиона. Сейчас для вакцинирования в Казахстане доступны отечественная QazVac, российская "Спутник V" и китайские CoronaVac, Hayat-Vax (разработана китайской компанией Sinopharm, но произведена компанией Gulf Pharmaceutical Industries Julphar в ОАЭ) и Vero Cell. Последние две одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Pfizer будет доступна для вакцинирования детей и беременных в течение месяца.


Источник: Tengrinews.kz
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