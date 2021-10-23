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Специалист объяснил, как полностью удалить переписку в мессенджере

Просмотров:593 Опубликовано: Вчера, 20:03
Специалист объяснил, как полностью удалить переписку в мессенджере
Фото из открытых источников
Мессенджеры, будучи одним из основных средств коммуникации, хранят огромное количество персональных данных о нас, которые даже при удалении переписки остаются как минимум на серверах разработчика, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Соблюдая цифровую гигиену и обращая внимание на настройки безопасности, мы значительно понижаем риски утечки информации. Но главная проблема заключается в том, что часть лазеек все равно остается в руках у разработчиков программного обеспечения", - сказал Мясоедов.

Так, при переписке коммуникационная программа передает сообщение инфраструктуре разработчика, а уже после - вашему собеседнику, пояснил собеседник агентства.

В случае сквозного шифрования декларируется, что доступ к переписке имеют лишь участники, однако всегда существует риск взлома, напомнил эксперт.

При этом есть возможность обеспечить обмен данными без посредников, однако этим надо озаботиться заранее, например, скачав специальные программы, работающие по протоколу peer-to-peer, заключил Мясоедов.


Источник: Tengrinews.kz
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