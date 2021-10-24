Родители убитого Болдуином оператора сделали заявление

Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как рассказали изданию The Sun друзья семьи, отец и мать узнали о смерти Галины от ее мужа Мэтью.



"Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить", - поделился один из приятелей Хатчинс.



Он также отметил, что в настоящее время родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить необходимые документы для вылета в США.



По данным СМИ, киностудия опасается крупного иска со стороны семьи погибшей, если выяснится, что ее смерти можно было избежать.



Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в нем оказались боевые. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза.



В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.