«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Октября
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.32 KZT
  • €1 = 496.24 KZT
  • 1 RUB = 6.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Родители убитого Болдуином оператора сделали заявление

Просмотров:433 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Родители убитого Болдуином оператора сделали заявление
Галин Хатчинс
Родители оператора Галины Хатчинс, застреленной во время съемок вестерна "Ржавчина", требуют наказать виновных в гибели дочери, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали изданию The Sun друзья семьи, отец и мать узнали о смерти Галины от ее мужа Мэтью.

"Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить", - поделился один из приятелей Хатчинс.

Он также отметил, что в настоящее время родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить необходимые документы для вылета в США.

По данным СМИ, киностудия опасается крупного иска со стороны семьи погибшей, если выяснится, что ее смерти можно было избежать.

Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" с актером Алеком Болдуином в главной роли. Он выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в нем оказались боевые. Ранения получили оператор Галина Хатчинс, которая позже умерла, и режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза.

В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика