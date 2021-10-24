Полиомиелит выявлен в двух постсоветских странах - ВОЗ

По случаю Всемирного дня борьбы с полиомиелитом, который отмечается 24 октября, ВОЗ призвала все страны и родителей сохранять бдительность в борьбе с этим заболеванием. В 2002 году Европейский регион был объявлен свободным от полиомиелита, однако с тех пор несколько раз выявлялись отдельные случаи его завоза в регион, передает Деловой Казахстан.



"На данный момент в двух странах региона принимаются меры в связи со вспышками полиовируса вакцинного происхождения. В Таджикистане случай заражения полиовирусом был подтвержден в январе 2021 года. В Украине случай полиомиелита был подтвержден 6 октября 2021 года", - цитируют сообщение ВОЗ Новости ООН.



В этих странах были немедленно начаты кампании по иммунизации.



"Эти события подтверждают хрупкость статуса региона как свободного от полиомиелита и важность обеспечения защиты путем вакцинации каждого ребенка, в том числе в тех странах, где случаи полиомиелита не выявлялись уже многие десятилетия", - говорится в сообщении ВОЗ.



В 1988 году мир обязался искоренить дикий полиовирус. Сегодня 5 из 6 регионов ВОЗ сертифицированы как свободные от дикого полиовируса. Европейский регион получил такой статус в 2002 году. Несмотря на прогресс, во всех регионах все же сохраняются трудности с охватом вакцинацией каждого ребенка, и пандемия COVID-19 лишь усугубила эту ситуацию.



Случаи полиомиелита могут, хотя и редко, встречаться даже в регионах, получивших статус свободных от полиовируса. Это происходит либо при завозе дикого или вакцинного штамма вируса, либо при возникновении вакцинного штамма в районах с высокой долей невакцинированных людей. Во втором случае ослабленный штамм полиовируса, который входит в состав оральной полиовакцины, может продолжать широкое распространение среди невакцинированных людей на протяжении долгого времени, что в конечном итоге приводит к его генетическим мутациям и он начинает вести себя подобно дикому вирусу, вызывающему паралитический полиомиелит.