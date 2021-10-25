Египтяне делали мумии на тысячу лет раньше, чем предполагалось - ученые

Ученые пришли к выводу, что древние египтяне умели делать мумии на одну тысячу лет раньше, чем предполагалось до сих пор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Mir24.tv.



Как сообщает газета Guardian, ученые исследовали мумию Хуви, найденную в 2019 году в некрополе Саккара, – возможно, одну из самых древних египетских мумий, обнаруженных ранее. Хуви был египетским высокопоставленным чиновником. Как подчеркивает издание, выяснилось, что он жил около четырех тысяч лет назад в эпоху Древнего царства.



"Если это действительно мумия Древнего царства, то все книги о мумификации и истории этого периода необходимо будет переписать", – сказала руководитель факультета египтологии в Американском университете в Каире и ведущий эксперт по истории мумификации Салима Икрам.



По данным ученых, на это указывает тот факт, что для мумификации Хуви древние египтяне использовали смолу и тонкую льняную ткань. Ранее считалось, что египтяне начали превращать тела в мумии и использовать для этого данные материалы на тысячу лет позже.



По словам ученых, Хуви полностью переворачивает представления специалистов о развитии данного явления. Использованные материалы могут открыть новые знания об эпохе Древнего царства в Египте и торговых путях того времени.



Ранее ученые реконструировали лица трех мужчин, которые жили в Египте около двух тысяч лет назад. Работа была проведена на основании ДНК, извлеченных из их мумий. Это первый случай, когда удалось восстановить внешность по генетическому материалу такого возраста.