Перечень VIP-номеров для авто могут расширить в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил расширить перечень красивых госномеров на авто, которые можно купить за деньги, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Совместно с МВД проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса, который нужно законодательно утвердить. В этой связи хотелось бы вас попросить о поддержке. Вы знаете, что различного рода номерные знаки пользуются популярностью. Есть номерные знаки, к примеру 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить", - сказал Мусин на правительственном часе в Мажилисе.
Он попросил депутатов Мажилиса поддержать инициативу министерства.
Также Мусин рассказал об успехах демонополизации электронного правительства как единой точки оказания госуслуг в вопросах, связанных с автотранспортом.
"Проводится работа по оказанию услуг через популярные платформы и сервисы. К примеру, регистрация транспорта через приложения дала эффект значительной оптимизации и автоматизации процесса, а также экономию времени и затрат граждан. Нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления как приобретателю автомобиля, так и продавцу, ожидание очереди и все другие процессы. Данные подходы особо важны с учетом карантинных мер", - обратил внимание министр.
Он уточнил, что в январе по регистрации и перерегистрации автотранспорта было 4 тысячи транзакций, из них в режиме онлайн было только 5 процентов. Но уже в сентябре казахстанцы сделали 167 тысяч транзакций по регистрации и перерегистрации авто, и их доля в онлайн-оформлении выросла до 36 процентов.
"Мы показываем, что перевод услуг на такие популярные платформы, как Kaspi.kz, Homebank.kz и другие, дает свой эффект. И мы сосредоточены на самых популярных услугах. Почему взяли перерегистрацию авто - потому что в спецЦОНах были заторы, до сих пор они имеют место", - добавил он.
Напомним, казахстанцы стали тратить больше денег на "красивые" госномера для авто. За 9 месяцев 2021 года граждане приобрели VIP-номера на 4,4 миллиарда тенге.
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