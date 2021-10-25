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Перечень VIP-номеров для авто могут расширить в Казахстане

Просмотров:487 Опубликовано: Сегодня, 12:12
Перечень VIP-номеров для авто могут расширить в Казахстане
Иллюстративное фото
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил расширить перечень красивых госномеров на авто, которые можно купить за деньги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Совместно с МВД проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса, который нужно законодательно утвердить. В этой связи хотелось бы вас попросить о поддержке. Вы знаете, что различного рода номерные знаки пользуются популярностью. Есть номерные знаки, к примеру 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить", - сказал Мусин на правительственном часе в Мажилисе.

Он попросил депутатов Мажилиса поддержать инициативу министерства.

Также Мусин рассказал об успехах демонополизации электронного правительства как единой точки оказания госуслуг в вопросах, связанных с автотранспортом.

"Проводится работа по оказанию услуг через популярные платформы и сервисы. К примеру, регистрация транспорта через приложения дала эффект значительной оптимизации и автоматизации процесса, а также экономию времени и затрат граждан. Нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления как приобретателю автомобиля, так и продавцу, ожидание очереди и все другие процессы. Данные подходы особо важны с учетом карантинных мер", - обратил внимание министр.

Он уточнил, что в январе по регистрации и перерегистрации автотранспорта было 4 тысячи транзакций, из них в режиме онлайн было только 5 процентов. Но уже в сентябре казахстанцы сделали 167 тысяч транзакций по регистрации и перерегистрации авто, и их доля в онлайн-оформлении выросла до 36 процентов.

"Мы показываем, что перевод услуг на такие популярные платформы, как Kaspi.kz, Homebank.kz и другие, дает свой эффект. И мы сосредоточены на самых популярных услугах. Почему взяли перерегистрацию авто - потому что в спецЦОНах были заторы, до сих пор они имеют место", - добавил он.

Напомним, казахстанцы стали тратить больше денег на "красивые" госномера для авто. За 9 месяцев 2021 года граждане приобрели VIP-номера на 4,4 миллиарда тенге.

Сколько стоят различные комбинации цифр и букв, можно узнать здесь.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Ingul
  • Феникс
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 14:10
Прям отдельная каста. Насколько нужно быть ущербным...
 
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  • Феникс
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:07
Понты одни понты красивые номера но не красивая жизнь.лучше помоги не идущим сделай добро.и там сверху зачтеться.а там мы все ровно.и вечной жизни нету.
 
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  • Ирон
  • Феникс
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:12
Цитата: TU-154
поднять налог на богатых.

наши богатые заплатят за счет бедных, а то, что попадет в бюджет сами же и разворуют.
к сожалению наш бюджет нам не принадлежит.

это как тот зуб в старом добром фильме - он не твой и не мой, он ихний.
 
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  • Феникс
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:02
Лучше бы Б. Мусин, предложил поднять налог на богатых. для пополнения бюджета.
 
 

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