Что означают новые светофоры с зелёным плюсом в Нур-Султане

Светофоры с плюсом зелёного цвета появились на перекрёстках Нур-Султана, сообщает Kolesa.kz.
В управлении административной полиции столицы сообщили, что плюсы красного цвета заменили зелёными в пилотном режиме на двух перекрёстках: Абая – Бейбитшилик и Бейбитшилик – Омарова. Зелёный плюс равнозначен красному, хотя пока и не прописан в ПДД.
Согласно пункту 5.9-1 действующих Правил дорожного движения, включённый красный плюс показывает, что для встречных машин (с противоположной стороны перекрёстка) горит красный сигнал, поэтому можно поворачивать налево. В отличие от дополнительной стрелки плюс не запрещает левый поворот, даже когда он выключен, что способствует увеличению пропускной способности перекрёстка.
"С самого начала мы, как и многие водители, удивлялись тому, что для дополнительной секции выбран именно красный цвет. Ведь, согласно здравому смыслу, красный должен запрещать движение, а разрешать – зелёный. К этой логике, похоже, теперь прислушались в полиции. И если пилотный проект будет признан понятным для водителей, то в ПДД РК внесут соответствующие изменения", – пишет портал.
Теперь на перекрёстках Нур-Султана водителям могут встретиться одинаковые плюсы, но разного цвета.
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