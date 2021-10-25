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Что означают новые светофоры с зелёным плюсом в Нур-Султане

Просмотров:809 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Что означают новые светофоры с зелёным плюсом в Нур-Султане
Светофор с новой секцией / Фото с сайта Kolesa.kz
Они равнозначны секциям с красным плюсом.

Светофоры с плюсом зелёного цвета появились на перекрёстках Нур-Султана, сообщает Kolesa.kz.

В управлении административной полиции столицы сообщили, что плюсы красного цвета заменили зелёными в пилотном режиме на двух перекрёстках: Абая – Бейбитшилик и Бейбитшилик – Омарова. Зелёный плюс равнозначен красному, хотя пока и не прописан в ПДД.

Согласно пункту 5.9-1 действующих Правил дорожного движения, включённый красный плюс показывает, что для встречных машин (с противоположной стороны перекрёстка) горит красный сигнал, поэтому можно поворачивать налево. В отличие от дополнительной стрелки плюс не запрещает левый поворот, даже когда он выключен, что способствует увеличению пропускной способности перекрёстка.

"С самого начала мы, как и многие водители, удивлялись тому, что для дополнительной секции выбран именно красный цвет. Ведь, согласно здравому смыслу, красный должен запрещать движение, а разрешать – зелёный. К этой логике, похоже, теперь прислушались в полиции. И если пилотный проект будет признан понятным для водителей, то в ПДД РК внесут соответствующие изменения", – пишет портал.

Теперь на перекрёстках Нур-Султана водителям могут встретиться одинаковые плюсы, но разного цвета.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Empro
 diger (Посетители) Сегодня, 16:31
Всегда было зелёный разрешает, красный запрещает, что они голову морочат водителям, кто то рацуху пробивает на премию.
 
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  • diger
  • Ну Ну
  • Orion
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:24
Бред какой-то...)))))))
Упрощать надо, а не усложнять.
Однако загадка, если "плюс" ещё не утверждён, то кто будет виновен в ДТП, на перекрёстке с таким плюсом???
 
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  • diger
  • Empro
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:00
Теперь на перекрёстках Нур-Султана водителям могут встретиться одинаковые плюсы, но разного цвета.

то темно-красный статус то разноцветные плюсы...
вы там все что курите?
 
 

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