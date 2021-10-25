Чего ждать от новой жилищной программы, на которую потратят 1,9 трлн тенге

В ближайшие пять лет в Казахстане планируется за счёт всех источников финансирования построить 103 млн м2 жилья. С 2022 года в стране будет запущена программа "Жайлы тұрғын үй", на реализацию которой потратят около 1,9 трлн тенге, сообщает пресс-служба МИИР РК.



В рамках программы 237 тысяч земельных участков, предоставляемых гражданам для строительства индивидуального жилья (110 тысяч участков в сельской местности и 125 тысяч участков в областных центрах и малых городах) будут обеспечены инженерными коммуникациями.



Будет завершено финансирование строительства акиматами социального арендного жилья. С 2022 года планируют субсидировать арендную плату в частном жилищном фонде и охватить поддержкой 185 очередников с доходами ниже 1 прожиточного минимума на члена семьи. В этом механизме будет задействован Единый оператор жилищного строительства, который будет формировать пулы арендного жилья с привлечением инвестиций частных застройщиков, и управлять жилищным фондом, заключая договора с арендаторами.



Частных застройщиков планируют привлекать через предоставление земельных участков и гарантированных оффтейк-контрактов по выкупу или аренде 50% объёма жилья.



Единый оператор жилищного строительства продолжит финансирование строительства акиматами социального кредитного жилья. Также планируется в предстоящие пять лет построить свыше 86 тысяч квартир для очередников.



Будет продолжено льготное кредитование населения под 2% и 5% через Отбасы банк. Для этого в рамках нацпроекта планируется выделить 400 млрд тенге и охватить поддержкой 63 тысяч очередников, имеющих доход выше 1 прожиточного минимума. В целом этим механизмом будут охвачены 404 тысячи очередников.



Будут предусмотрены целостные условия реализуемых льготных ипотечных программ. Для этого планируется разработать правила, которые будут утверждаться после принятия концепции согласно системе госпланирования. Будут определены единые максимальные суммы кредитования в пределах 15-18 млн тенге, минимальный первоначальный взнос по предварительным жилищным займам в размере 10%, расширен перечень участников льготных программ и увеличен предельный размер прожиточных минимумов.



Отбасы банк получит статус национального инстититута поддержки. Через "Центр по обеспечению жильём" он будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учёт всех нуждающихся в жилье, а также распределять меры государственной поддержки по дате постановки среди очередников в соответствии с доходами. База "Центра по обеспечению жильём" будет интегрирована с государственными базами данных.



Наряду с этим, внедряется механизм субсидирования затрат работодателя, организующих строительство жилья для своих работников, с которыми имеются пятилетние трудовые отношения. Будет покрываться до 50% затрат работодателей.



В стране продолжат строительство социального арендного жилья для работающей молодёжи в городах-мегаполисах. В то же время, регионы совместно с Отбасы банком ведут работу по утверждению региональных программ льготного кредитования для молодых семей.



Регионы примут программы реновации старых кварталов и реализуют меры по завершению проблемных объектов жилищного строительства.