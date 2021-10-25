В Казахстане обсуждают внедрение системы распознавания лиц

Используют ли казахстанские полицейские переносные устройства с технологией дополненной реальности и функцией распознавания лиц? Этот вопрос прокомментировал на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов, передает zakon.kz.
Сейчас нововведения, связанные с камерами и их аналитическими возможностями в системе видеонаблюдения, в принципе, во всем мире внедряются. Например, если в розыске находится, условно, Toyota Camry красного цвета, то камера должна реагировать на подобного рода машины. Что касается биометрических данных, то эта работа находится только на начальной стадии – обсуждения, – сказал Сарсенов.
Он уточнил, что пока все моменты, касающиеся необходимости внедрения переносных устройств и технологии дополненной реальности, обсуждаются и в системе органов внутренних дел не внедряются.
Я еще раз говорю, что проект, связанный с дополненной реальностью и определением биометрических данных, находится на обсуждении. Еще не принято решение о том, что такие технологии будут внедрять у нас, – добавил замглавы МВД.
Также, по его словам, сейчас в органах внутренних дел система распознавания лиц не используется.
Но в то же время мы наблюдаем за теми процессами, которые происходят в полицейских службах и правоохранительных органах других государств. В Великобритании – одна из самых продвинутых систем полицейских служб. США, Южная Корея в этом направлении активно двигаются. И это нужно для того, чтобы в кратчайшие сроки выявить преступников и определить их местоположение, – заключил спикер.
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