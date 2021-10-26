Минздрав обновил суточные показатели заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки (25 октября) в Казахстане зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В предыдущие сутки показатель составлял 1573 случая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 931 137 случаев, из них:



в Нур-Султане – 116,

в Алматы – 239,

в Шымкенте – 25,

в Акмолинской области – 126,

в Актюбинской области – 30,

в Алматинской области – 119,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 58,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 139,

в Костанайской области – 83,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 213,

в СКО – 135,

в Туркестанской области – 12.



Еще 1 668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 18,

в Алматы - 183, в Шымкент - 8,

в Акмолинской области - 125,

в Актюбинской области - 103,

в Алматинской области - 58,

в Атырауской области - 45,

в ВКО - 153,

в Жамбылской области - 7,

в ЗКО - 186,

в Карагандинской области - 143,

в Костанайской области - 238,

в Кызылординской области – 17,

в Мангыстауской области - 27,

в Павлодарской области - 192,

в СКО - 114,

в Туркестанской области - 51.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 874 647 человек.