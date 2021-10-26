Минздрав обновил суточные показатели заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки (25 октября) в Казахстане зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В предыдущие сутки показатель составлял 1573 случая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 931 137 случаев, из них:
в Нур-Султане – 116, в Алматы – 239, в Шымкенте – 25, в Акмолинской области – 126, в Актюбинской области – 30, в Алматинской области – 119, в Атырауской области – 10, в ВКО – 58, в Жамбылской области – 23, в ЗКО – 12, в Карагандинской области – 139, в Костанайской области – 83, в Кызылординской области – 11, в Мангистауской области – 2, в Павлодарской области – 213, в СКО – 135, в Туркестанской области – 12.
Еще 1 668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 18, в Алматы - 183, в Шымкент - 8, в Акмолинской области - 125, в Актюбинской области - 103, в Алматинской области - 58, в Атырауской области - 45, в ВКО - 153, в Жамбылской области - 7, в ЗКО - 186, в Карагандинской области - 143, в Костанайской области - 238, в Кызылординской области – 17, в Мангыстауской области - 27, в Павлодарской области - 192, в СКО - 114, в Туркестанской области - 51.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 874 647 человек.
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