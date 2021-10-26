«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Октября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.07 KZT
  • €1 = 494.14 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цой высказался о платных вакцинах от коронавируса в Казахстане

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 11:14
Цой высказался о платных вакцинах от коронавируса в Казахстане
Фото ©REUTERS
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о переговорах по поставке вакцин против коронавируса в Казахстан для вакцинации населения на платной основе, передает Tengrinews.kz.

После заседания правительства журналисты поинтересовались у главы Минздрава, будет ли возможность у казахстанцев вакцинироваться AstraZeneca или Pfizer на платной основе.

"Это будет зависеть от того, насколько коммерческие компании поставят вакцины на рынок. Мы с ними сейчас ведем переговоры, но в любом случае будут бесплатные вакцины, которые проверены, которые не хуже других вакцин. Они будут в наличии, можно будет бесплатно привиться этими вакцинами, не ожидая чего-то другого.

Мы сейчас прорабатываем с коммерческими компаниями. Это территория бизнеса. Мы просим бизнес зайти и привезти данные вакцины, провести анализ востребованности и возможности завоза их из международных рынков", - сказал Цой.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика