Цой высказался о платных вакцинах от коронавируса в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о переговорах по поставке вакцин против коронавируса в Казахстан для вакцинации населения на платной основе, передает Tengrinews.kz.



После заседания правительства журналисты поинтересовались у главы Минздрава, будет ли возможность у казахстанцев вакцинироваться AstraZeneca или Pfizer на платной основе.



"Это будет зависеть от того, насколько коммерческие компании поставят вакцины на рынок. Мы с ними сейчас ведем переговоры, но в любом случае будут бесплатные вакцины, которые проверены, которые не хуже других вакцин. Они будут в наличии, можно будет бесплатно привиться этими вакцинами, не ожидая чего-то другого.



Мы сейчас прорабатываем с коммерческими компаниями. Это территория бизнеса. Мы просим бизнес зайти и привезти данные вакцины, провести анализ востребованности и возможности завоза их из международных рынков", - сказал Цой.

