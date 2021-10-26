В Нацбанке назвали причины повышения базовой ставки

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов прокомментировал решение о повышении базовой ставки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.



По словам Акылжана Баймагамбетова, при принятии решения по базовой ставке анализируется действие множества факторов как во внешнем секторе, так и внутренней экономике.



"В рамках текущего решения к наиболее значимым я бы отнес следующие внутренние факторы. Во-первых, инфляция складывается выше траектории базового сценария 7,5-8,5 процента на конец 2021 года. Этот фактор самый важный, и все наши действия направлены на вхождение инфляции в целевой коридор 4-6 процентов к концу 2022 года.



Во-вторых, это расширение спроса на товары и услуги. Связано оно с активным процессом восстановления казахстанской экономики и ростом потребительской активности населения. Номинальные потребительские расходы домашних хозяйств выросли во втором квартале до 19,5 процента, в реальном выражении - на 8,1 процента. Такой рост потребления объясняется двузначными темпами роста денежных доходов населения на 12,9 процента за 8 месяцев с начала года или на 4,9 процента в реальном выражении. Быстро растущий спрос превышает расширение предложения и влияет на ускорение инфляционных процессов. Казахстан здесь не является исключением, подобные тенденции наблюдаются во всем мире", - отметил заместитель главы Нацбанка.



В качестве третьего пункта Акылжан Баймагамбетов отметил рост инфляционных ожиданий населения. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции повысилась и по итогам сентября составила 9 процентов.



"Это отчасти связано с восприятием текущего роста цен, которое сейчас находится на повышенных уровнях. По итогам опроса, 71 процент респондентов по-прежнему отмечают сильный рост цен за последний год, что является одним из самых высоких показателей за всю историю опроса. Мы продолжим отслеживать и анализировать действие основных факторов инфляции, и все наши действия будут направлены на вхождение в целевой коридор 4-6 процентов к концу 2022 года.



Национальный банк реагирует на эти объективные факторы повышением базовой ставки для продолжения стимулирования экономических агентов к сберегательному поведению. Это решение также поможет не допустить возникновения нежелательных равновесий на денежном и валютном рынках", - заявил он.



В Нацбанке отмечают, что повышенное инфляционное давление - это глобальный тренд.



"С ускоренным ростом цен столкнулись как развитые, так и развивающиеся страны. Именно повышение цен на продовольствие остается основным драйвером мировой инфляции.



Половину вклада у нас в годовую инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который в сентябре ускорился до 11,5 процента. Непродовольственная инфляция составила 7,5 процента, инфляция платных услуг - 6,8 процента", - добавил замглавы НБ.



Внутренние дисбалансы, по его словам, существенно влияют на инфляционные процессы.



"Межсезонный шок привел к нехарактерному ускорению роста цен на овощи до 31 процента в июне, тогда как в июне 2020 года они выросли лишь на 2,6 процента. Мы это отмечали в прошлых интервью. Да, при этом мы видим стабилизацию ситуации, так как в сентябре наблюдалось замедление в годовом выражении роста цен на овощи (до 23,5 процента), но это сезонное снижение цен, а показатель остается в зоне высоких двузначных цифр. Принимая во внимание окончание сезона овощей открытого грунта, существуют риски роста цен на овощи.



Не стоит забывать и о внешних факторах, которые влияют на динамику цен на продовольствие внутри страны. Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре вырос на 32,8 процента. Ускорение роста мировых цен на продовольствие наблюдается с середины прошлого года. При этом рост цен фиксируется по всем основным товарным группам. Стоит выделить удорожание зерновых культур, растительных масел, молочной продукции, мяса, сахара", - отметил Акылжан Баймагамбетов.



В ведомстве также говорят о необходимости повышения фискальной дисциплины через повышение контрцикличности налогово-бюджетной политики.



"Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики являются составными частями общей макроэкономической политики страны, которые в итоге определяют такие показатели, как уровень потребительских цен, обменный курс, динамика экономической активности и объем суверенных активов.



Целью денежно-кредитной политики является удержание инфляции в пределах установленных ориентиров. Налогово-бюджетная политика, в свою очередь, помимо обеспечения государственных расходов, ориентирована на поддержание экономического роста. Обе эти цели не противоречат друг другу, так как достижение стабильно низкой инфляции является необходимым условием для долгосрочного роста экономики", - отметил он.



Учитывая структурные особенности нашей экономики с преобладанием экспорта сырьевых товаров, как отмечают в Нацбанке, динамика доходов и расходов бюджета сильно зависит от внешних макроэкономических условий.



"В этой связи повышение фискальной дисциплины через внедрение и применение контрцикличного бюджетного правила позволит стабилизировать государственные расходы и сдерживать темпы их роста, то есть заранее определит лимиты бюджета. Это позволит минимизировать влияние внешних цен на внутренние условия и изолировать экономику от изменчивости цен на нефть. В результате снизится периодически возникающее проинфляционное давление, что положительно повлияет на действенность денежно-кредитной политики", - считает заместитель главы НБ.



В Нацбанке также выразили свою позицию по отношению к предложениям экспертов, в том числе касающихся снижения и значительного повышения базовой ставки. По словам Акылжана Баймагамбетова, Национальный банк преследует главную цель - возвращение инфляции к среднесрочному таргету. Базовая ставка при этом называется ключевым инструментом для достижения цели.



"Вне зависимости от степени ее влияния она формирует важные для нас инфляционные ожидания в экономике. Именно поэтому мы отвечаем повышением базовой ставки на ускорение инфляционных процессов в стране.



В то же время мы обращаем внимание на целый ряд факторов при принятии решений, в том числе и на перспективы развития мировой и национальной экономик, которые определяют инфляционный фон. Текущее восстановление носит хрупкий характер, особенно в развивающихся странах. На основе регулярных опросов предприятий мы видим, что деловая активность в Казахстане не закрепляется в положительной зоне - выше 50. В сентябре Индекс деловой активности составил 49,8 пункта.



В этих условиях Национальный банк принимает взвешенные и сбалансированные решения. На трех последних заседаниях мы последовательно повышаем базовую ставку, подняв ее с 9 процентов до 9,75. При этом мы сопровождаем каждое из этих решений заявлением о продолжении нормализации денежно-кредитной политики при сохранении проинфляционного давления в экономике", - сообщили в ведомстве.



Отмечается, что правительство и акиматы продолжают реализацию Комплекса мер антиинфляционного реагирования.



"Решения, которые принимает Национальный банк, базируются в том числе на оценке его результативности. Поэтому мы продолжим проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики. Нашей главной целью, напомню, является стабилизация инфляции в текущем году и ее возвращение в целевой коридор 4-6 процентов в 2022 году", - заключил заместитель главы Нацбанка.



25 октября Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75 процента годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентного пункта.