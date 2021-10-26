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Мужчина набросился с топором на судебного исполнителя и полицейских в Нур-Султане

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 16:47
Мужчина набросился с топором на судебного исполнителя и полицейских в Нур-Султане
Фото из открытых источников
В Нур-Султане частный судебный исполнитель (ЧСИ) обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности должника Н., передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ города Нур-Султан.

В производстве ЧСИ Т. находятся исполнительные производства о взыскании 17 административных штрафов в отношении должника Н. на общую сумму 196 545 тенге и в пользу банка 358 728 тенге.

«ЧСИ предприняты всевозможные меры по исполнению исполнительных документов, наложены все необходимые аресты и ограничения в отношении должника. Он злостно уклоняется от исполнения с октября 2020 года. В целях исполнения исполнительных документов вынесено постановление об изъятии автомашины марки ВАЗ-2115. 26 октября в 08:45 местного времени судебным исполнителем совершен выезд по месту проживания должника, где был обнаружен припаркованный вдоль дороги автомобиль», – рассказала заместитель руководителя Региональной палаты ЧСИ города Нур-Султана Мадина Жанасаева.



Согласно предписаниям Управления административной полиции Департамента полиции города Нур-Султана, зафиксированные системой дорожного контроля «Сергек», правила дорожного движения должником были нарушены именно на этом автотранспортном средстве.

При изъятии автомобиля с участием сотрудников полиции должник вел себя агрессивно, на требования ЧСИ передать автомашину добровольно отказался категорически.

«После чего зашел в дом и вышел с железным топором в руках и начал нападать на ЧСИ и на сотрудников полиции, что было зафиксировано на видеофиксацию. В этот момент сотрудники полиции обезвредили его с применением перцового баллона и забрали в Управление полиции», – сообщила Мадина Жанасаева.

ЧСИ обратился с заявлением о привлечении к ответственности должника Н. в Управление полиции на угрозу жизни и нападение при исполнении исполнительных документов.

Вещественное доказательство – топор – было изъято полицейскими.

Как отметили в Региональной палате ЧСИ, в отношении должника имеются еще взыскания штрафов в доход государства и налоговых задолженностей у других четверых ЧСИ города на сумму 105 631,54 тенге. Так, в отношении должника-нарушителя Н. на исполнении у частных судебных исполнителей города находится 21 исполнительное производство о взыскании штрафов и налоговых задолженностей в доход государства на общую сумму 302 176, 54 тенге и в пользу банка 358 728 тенге.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • almaty2018
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Kitcat (Посетители) Сегодня, 17:21
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