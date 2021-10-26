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Антиваксеры с Айной Бакеевой ворвались в школу Нур-Султана и устроили скандал

Просмотров:613 Опубликовано: Сегодня, 17:53
Антиваксеры с Айной Бакеевой ворвались в школу Нур-Султана и устроили скандал
© Sputnik / Виталий Белоусов
НУР-СУЛТАН, 26 окт — Sputnik. Пользователи соцсетей и мессенджеров распространяют видео из столичной школы-гимназии №58, на кадрах - ученик девятого класса в окружении врачей и учителей.

Как утверждают авторы ролика, школьнику якобы ставят прививку от коронавируса. А причиной плохого самочувствия мальчика является вакцина, которую ему вкололи без согласия родителей. Одна из героинь видео - физиотерапевт Айна Бакеева, которая прославилась в интернете как активный антиваксер.

На кадрах видео можно увидеть нескольких женщин, заявляющих, что в учебном заведении происходит вакцинация школьников. Одна из авторов ролика представляется журналистом. На протяжении всего видео женщины скандалят, пытаются подобраться к ученику, вступая в потасовку с врачами и сотрудниками школы.

В управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент действительно происходил в школе №58 почти месяц назад, 5 октября.



Однако информация о проведении вакцинации от коронавируса в данной школе является недостоверной.

"Гражданка Айна Бакеева устроила скандал на территории школы. Основной целью посещения Бакеевой и сопровождающих было намерение создать ажиотаж в социальных сетях на тему того, что в школах якобы проводят принудительную вакцинацию детей. Мы не раз сообщали о том, что такая информация является ложной", - сообщили в управлении образования.

Что касается ученика девятого класса на видео, в ведомстве ответили, что ему стало плохо во время перемены. После урока физкультуры у подростка закружилась голова, из-за чего он и обратился к медпункт, пояснили в управобразования.

По словам сотрудников школы, женщины ворвались в учебное заведение по наводке матери одного из учеников третьего класса, которому сделали пробу Манту - тест на наличие антител к микобактерии туберкулеза в организме. Они ворвались в школу, представившись родителями учеников и проигнорировав требование проверить статус через Ashyq.

На женщин, устроивших скандал в школе и снявших все это на видео, написали заявление, пояснили в управлении образования.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babushka
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 19:18
Таких надо с специальные учреждения отправлять принудительно лечиться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Kain-Livesy
  • babushka
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 17:55
Надо строго наказать.
 
 

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