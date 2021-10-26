Антиваксеры с Айной Бакеевой ворвались в школу Нур-Султана и устроили скандал

НУР-СУЛТАН, 26 окт — Sputnik. Пользователи соцсетей и мессенджеров распространяют видео из столичной школы-гимназии №58, на кадрах - ученик девятого класса в окружении врачей и учителей.Как утверждают авторы ролика, школьнику якобы ставят прививку от коронавируса. А причиной плохого самочувствия мальчика является вакцина, которую ему вкололи без согласия родителей. Одна из героинь видео - физиотерапевт Айна Бакеева, которая прославилась в интернете как активный антиваксер.На кадрах видео можно увидеть нескольких женщин, заявляющих, что в учебном заведении происходит вакцинация школьников. Одна из авторов ролика представляется журналистом. На протяжении всего видео женщины скандалят, пытаются подобраться к ученику, вступая в потасовку с врачами и сотрудниками школы.В управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент действительно происходил в школе №58 почти месяц назад, 5 октября.Однако информация о проведении вакцинации от коронавируса в данной школе является недостоверной."Гражданка Айна Бакеева устроила скандал на территории школы. Основной целью посещения Бакеевой и сопровождающих было намерение создать ажиотаж в социальных сетях на тему того, что в школах якобы проводят принудительную вакцинацию детей. Мы не раз сообщали о том, что такая информация является ложной", - сообщили в управлении образования.Что касается ученика девятого класса на видео, в ведомстве ответили, что ему стало плохо во время перемены. После урока физкультуры у подростка закружилась голова, из-за чего он и обратился к медпункт, пояснили в управобразования.По словам сотрудников школы, женщины ворвались в учебное заведение по наводке матери одного из учеников третьего класса, которому сделали пробу Манту - тест на наличие антител к микобактерии туберкулеза в организме. Они ворвались в школу, представившись родителями учеников и проигнорировав требование проверить статус через Ashyq.На женщин, устроивших скандал в школе и снявших все это на видео, написали заявление, пояснили в управлении образования.