Китайский город-миллионник закрыли из-за вспышки COVID-19

В городе Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу) на северо-западе Китая местные власти объявили строгий карантин из-за вспышки коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Жителям города с населением около 3,5 миллиона человек запретили покидать дома без крайней необходимости. Власти будут строго контролировать въезд и выезд из жилых районов. Разрешили только бесконтактную доставку продуктов питания.
Такси и общественный транспорт тоже перестанут работать. На железнодорожном вокзале приостановили около 70 рейсов, в том числе в Пекин и Сиань.
Представитель авиакомпании China Southern Airlines сообщил журналистам, что все авиарейсы между Пекином и Ланьчжоу также отменили, и в настоящее время власти не называют возможную дату возобновления авиасообщения.
В понедельник, 25 октября, в провинции Ганьсу был зарегистрирован 51 подтвержденный случай COVID-19. В Ланьчжоу было выявлено шесть случаев заражения. Всего с 18 октября в административном центре было выявлено 39 локальных случаев заражения коронавирусом.
С 17 октября в Китае в целом зафиксировали более сотни случаев заболевания коронавирусом в 11 провинциях. Нынешнюю вспышку связывают с распространением особо заразного штамма "дельта". Китайское правительство пытается предотвратить попадание инфекции в страну и стремится быстро изолировать зараженных лиц в случае вспышки. Людей, не соблюдающих правительственные инструкции, обычно отстраняют от занимаемой должности или наказывают исправительными работами.
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