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Конец эпохи: Меркель ушла с поста главы Германии

Просмотров:540 Опубликовано: Вчера, 22:01
Конец эпохи: Меркель ушла с поста главы Германии
Фото из открытых источников
Ангеле Меркель вручили официальное уведомление об окончании полномочий на посту канцлера Германии. Об этом пишет РИА Новости, опубликовав видео с официальной церемонии.

Документ передал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Теперь Меркель официально перестала занимать свой пост, став временно исполняющей обязанности канцлера — до того момента, пока не будет избран ее преемник.

Предполагается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента.

Лидер СДПГ Олаф Шольц планирует договориться о формировании коалиции до Рождества. На данный момент, до прихода к власти новой правящей коалиции, канцлерские полномочия остаются за Меркель.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Вчера, 23:39
Цитата: GOAT
которые будут делать так как им укажут.

Посмотрите слушая внимательно речь Путина в Мюнхене. uhmylka
 
-1
  • master_kz
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  • diger
 GOAT (Посетители) Вчера, 22:28
А причём здесь "выборы"? Кто то ещё верит в то, что на выборах считают реально так как проголосовали? lol
Всех таких руководителей "согласовывают" правящие миром массоны и королева Великобритании, они руководят миром, а Меркель, Путин, Байден это их подчинённые, которые будут делать так как им укажут.
Сейчас мир в неофеодальном строе, который плавно переходит в рабовладельческий.
Например феодал Байден открыл границы нелегалам и впустил в США миллионы нелегальных иммигрантов, а так же начал защищать их права, не обращая внимания, что большинство граждан США против такой политики, политики уничтожения независимой от корпораций экономики США. Разве руководитель заботящийся о своей стране и его населении так бы поступил? Нет конечно! Но ему приказали и он исполняет!
Или вы думаете, что Путин ради улучшения российской экономики устраивает локдауны закрывая предприятия? Типа он заботится о здоровье населения? lol

Или вы не замечаете, что новые феодалы не подчиняются законам, рулят так как им хочется и подчиняются только власти сверху? Вам в руки тот же пример с Риксосом, на который были потрачены бюджетные миллиарды в то время когда в городе нет даже пандусов для инвалидов.
 
-1
  • diger
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Kitcat (Посетители) Вчера, 22:03
Действительно эпохальный политик. Ангела Меркель много чего добилась для роста и стабильности в своей стране. Таких политиков на постоветах, скорее всего просто нет...
 
 

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