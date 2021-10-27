«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Октября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.48 KZT
  • €1 = 494.2 KZT
  • 1 RUB = 6.14 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо подписали контракт на «реванш»

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо подписали контракт на «реванш»
Фото из открытых источников
В 2015 году состоялся один из многих в истории бокса «поединков века», который всё же стоит особняком — филиппинец Мэнни Пакьяо и американец Флойд Мэйвезер побили все возможные финансовые и PPV-рекорды. Победу решением судей одержал боксёр из США. Пакьяо поражение не принял (боксировал с травмой) и настаивал на реванше. Слухи о втором поединке периодически возникали, но не более того, передает Sports.kz со ссылкой на Vringe.com.

По данным Spin PH, антагонисты таки договорились о «реванше». Но это однозначно не то, на что рассчитывали болельщики. Пакьяо и Мэйвезер встретятся в декабре друг против друга в выставочном баскетбольном поединке, а вырученные средства пойдут на благотворительность.

Источник утверждает, что у него на руках есть копия контракта с указанием названий промоутерских компаний боксёров (MP Promotions и Mayweather Promotions) и даже с подписями звёзд.

В договоре говорится: «Мы, нижеподписавшиеся, являемся инициаторами и главными действующими лицами благотворительного шоу Mayweather vs Pacquiao All-Star Basketball Charity, который предварительно запланирован на декабрь в Лас-Вегасе. Дата и остальные детали будут обнародованы позже. Мы договорились об основной концепции шоу. Цель мероприятия — порадовать поклонников бокса и баскетбола, создать проект, который закрепит наше наследие в среде фанов. Также мы стремимся собрать денежные средства для помощи выбранным нами благотворительным организациям».

И Мэйвезер, и Пакьяо завязали с боксом. Оба страстно увлекаются баскетболом. По данным ресурса, стороны договорились, что в команду каждого из них разрешено включить по 2 экс-звёздных игрока из NBA, а всего в составах будет по 10 человек. Ресурс предполагает, что этот баскетбольный матч состоится на той же арене, где и проходила их очная схватка — MGM Grand Garden Arena.


Источник: sports.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика