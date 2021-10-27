Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо подписали контракт на «реванш»

В 2015 году состоялся один из многих в истории бокса «поединков века», который всё же стоит особняком — филиппинец Мэнни Пакьяо и американец Флойд Мэйвезер побили все возможные финансовые и PPV-рекорды. Победу решением судей одержал боксёр из США. Пакьяо поражение не принял (боксировал с травмой) и настаивал на реванше. Слухи о втором поединке периодически возникали, но не более того, передает Sports.kz со ссылкой на Vringe.com.
По данным Spin PH, антагонисты таки договорились о «реванше». Но это однозначно не то, на что рассчитывали болельщики. Пакьяо и Мэйвезер встретятся в декабре друг против друга в выставочном баскетбольном поединке, а вырученные средства пойдут на благотворительность.
Источник утверждает, что у него на руках есть копия контракта с указанием названий промоутерских компаний боксёров (MP Promotions и Mayweather Promotions) и даже с подписями звёзд.
В договоре говорится: «Мы, нижеподписавшиеся, являемся инициаторами и главными действующими лицами благотворительного шоу Mayweather vs Pacquiao All-Star Basketball Charity, который предварительно запланирован на декабрь в Лас-Вегасе. Дата и остальные детали будут обнародованы позже. Мы договорились об основной концепции шоу. Цель мероприятия — порадовать поклонников бокса и баскетбола, создать проект, который закрепит наше наследие в среде фанов. Также мы стремимся собрать денежные средства для помощи выбранным нами благотворительным организациям».
И Мэйвезер, и Пакьяо завязали с боксом. Оба страстно увлекаются баскетболом. По данным ресурса, стороны договорились, что в команду каждого из них разрешено включить по 2 экс-звёздных игрока из NBA, а всего в составах будет по 10 человек. Ресурс предполагает, что этот баскетбольный матч состоится на той же арене, где и проходила их очная схватка — MGM Grand Garden Arena.
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