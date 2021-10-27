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"Садись на мое место". Потасовка началась в акимате после предложения чиновника

Просмотров:754 Опубликовано: Сегодня, 12:17
"Садись на мое место". Потасовка началась в акимате после предложения чиновника
Кадр из видео
Потасовка между госслужащим и местными жителями произошла в акимате Кербулакского района, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На кадрах госслужащий предлагает сесть на свое кресло жителям района, чтобы они сами решили проблему.

"Садись на мое место. Посмотрим на тебя", - сказал госслужащий.

Один из присутствующих от такого предложения не отказался. Однако в момент, когда тот хотел присесть на кресло, завязалась потасовка между чиновником и сельчанином.

В акимате Кербулакского района сообщили, что на видео запечатлен заместитель акима района. По данным администрации, 24 октября в Каспанском сельском округе была организована развозка бесплатного угля для местных жителей. Одна из сельчанок обратилась в районный акимат с жалобой на то, что ее дом не получил обещанный уголь.

"В ходе приема гражданки с участием секретаря маслихата района, первого заместителя филиала партии Nur Otan Камамбаевой руководителем отдела внутренней политики было разъяснено о том, что в связи с очередностью на угольных складах будет предоставляться по очередности согласно подготовленному списку. Не удовлетворившись ответом, гражданка Жанатаева отреагировала агрессивно и позволила себе бранную речь в адрес заместителя акима района Нурлана Аденова с требованием бесплатной доставки угля. Далее в здание районного акимата прибыли общественники Кербулакского района в лице Е. Сансызбаева, Б. Бейсбекова. В ходе встречи между общественным активистом Сансызбаевым и заместителем акима района Аденовым произошел конфликт", - сообщили в акимате.



В акимате отметили, что уголь Жанатаевой был доставлен 25 октября в 17.00. Кроме того, в ведомстве сообщили о начале служебного расследования.

"В связи с действующими карантинными ограничениями доступ в здание акимата района ограничен и прием граждан проводится по предварительной записи, а также по программе Ashyq. Общественники, не реагируя на замечания сотрудников службы охраны, самостоятельно прошли к заместителю акима района. Сансызбаев является неформальным лидером общественного мнения, активным пользователем социальных сетей, в том числе и негативного контента. Постоянно критикует действия МИО", - добавили в акимате.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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from Aktau (Посетители) Сегодня, 12:59
ну блин, теперь еще чиновники Ашыком прикрываются. Не стыдно Акимату такое писать?
 
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  • 111753576
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 12:18
секретарь, руководитель, первый заместитель...развелось дармоедов. сколько интересно там расплодили замов у руководителя nur otan...
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:56
активным пользователем социальных сетей, в том числе и негативного контента. Постоянно критикует действия МИО", - добавили в акимате

опять им плохой народ достался.
 
 

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