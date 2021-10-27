Представителя Кадырова задержали с наркотиками

ГИБДД Санкт-Петербурга нашла наркотики у руководителя представительства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева. Об этом сообщает портал 47news.



Инцидент произошел во вторник, 26 октября. Сотрудники ГИБДД остановили люксовый автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого был Хизриев. Уточняется, что он находился в «не совсем адекватном состоянии», из-за чего сотрудники решили провести осмотр. В результате у Хизриева изъяли три грамма наркотического психостимулятора.



На медицинском освидетельствовании у мужчины нашли остатки наркотиков в крови. Его задержали на двое суток.



Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»). В среду, 27 октября, состоится суд.



Ранее соратника Кадырова, бывшего командира грозненского полка «Север» Рахмана Абдулкадирова поймали в состоянии наркотического опьянения в Москве.