Представителя Кадырова задержали с наркотиками

ГИБДД Санкт-Петербурга нашла наркотики у руководителя представительства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева. Об этом сообщает портал 47news.
Инцидент произошел во вторник, 26 октября. Сотрудники ГИБДД остановили люксовый автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого был Хизриев. Уточняется, что он находился в «не совсем адекватном состоянии», из-за чего сотрудники решили провести осмотр. В результате у Хизриева изъяли три грамма наркотического психостимулятора.
На медицинском освидетельствовании у мужчины нашли остатки наркотиков в крови. Его задержали на двое суток.
Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»). В среду, 27 октября, состоится суд.
Ранее соратника Кадырова, бывшего командира грозненского полка «Север» Рахмана Абдулкадирова поймали в состоянии наркотического опьянения в Москве.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz