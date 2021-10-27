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Популярное лакомство, полезное для сосудов и сердца, назвала диетолог

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Популярное лакомство, полезное для сосудов и сердца, назвала диетолог
Фото ©РИА Новости
Нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина назвала попкорн одним из самых полезных лакомств для сердца и сосудов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА новости.

По словам эксперта, приготовленный в домашних условиях, без добавления сахара и ароматизаторов попкорн - отличный суперфуд, который способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также состояния кожи.


"Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением", – отметила специалист в интервью изданию.

При этом она добавила, что сладкий и приготовленный на масле попкорн резко повышает уровень холестерина. По словам Надежды, одно маленькое ведерко такого лакомства содержит около 600 килокалорий.

"И это уже не безвредный перекус, а настоящая бомба, которая приводит к набору веса и, как следствие, различным заболеваниям", - предупредила Цапкина.

Кроме того, как подчеркнула диетолог, соленый попкорн "нарушает водный баланс в организме и провоцирует появление отеков и целлюлита".

"Трансжиры из масла становятся катализаторами развития раковых опухолей, провоцируя заболевания дыхательной системы, что особенно опасно для астматиков. Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера. Вкусовые добавки вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта", - добавила Надежда Цапкина.

Ранее диетолог Вячеслав Сиражанов перечислил самые эффективные продукты-антидепрессанты. По его словам, с этой функцией лучше всего справляются мясо, жирная рыба, морская капуста, бананы, острый перец и орехи.


Источник: Tengrinews.kz
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