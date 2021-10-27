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В ВОЗ рекомендовали не требовать от путешественников вакцинации от COVID-19

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 17:25
В ВОЗ рекомендовали не требовать от путешественников вакцинации от COVID-19
Фото из открытых источников
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не требовать доказательств вакцинации от COVID-19 для международных поездок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ВОЗ.

По итогам заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям в ВОЗ посчитали, что требование о вакцинации от коронавируса не может быть единственным условием для въезда в какую-либо страну, поэтому организация не рекомендует требовать от путешествующих доказательств наличия у них прививки.

Эксперты организации обосновали это решение тем, что до сих пор для ряда стран доступность вакцин остается на низком уровне. По данным ВОЗ, в странах с высоким уровнем доходов на каждые 100 человек было введено 133 дозы вакцины от COVID-19, в то время как в странах с низким доходом - лишь 4 дозы на 100 человек.

В заявлении ВОЗ говорится, что государствам следует использовать риск-ориентированный подход к международным пассажирским перевозкам - отменять или сокращать число рейсов при необходимости, вводить требование о тестировании методом ПЦР или о карантине, если это необходимо.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что вакцинации недостаточно для прекращения пандемии.


Источник: Tengrinews.kz
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