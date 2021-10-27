Медики рассказали, как отличить ковид от гриппа и простуды уже по первым симптомам

Роспотребнадзор составил простую таблицу, которая поможет вовремя распознать COVID-19, чтобы можно было оперативно начать лечение.С наступлением холодов людей «атаковали» грипп и простуда. На этом фоне задача врачей осложнилась, поскольку COVID-19 и грипп во многом схожи: першение или боль в горле, головная боль, усталость. Причем оба заболевания могут протекать и бессимптомно, но затем обернуться тяжелой формой.Вот Роспотребнадзор и решил выпустить специальную таблицу, которая должна помочь разобраться в первых симптомах респираторных заболеваний и отличить одно от другого. При этом специалисты сделали ее предельно простой, чтобы могли понять даже подростки.Медики считают, что людям важно знать, что вирус гриппа передается очень быстро. Так, от заражения до первых симптомов проходит от нескольких часов до 1-2 дней. Зараженный гриппом может представлять опасность только 3-5 дней.Совсем другая история при заражении коронавирусом. Так, инкубационный период при COVID-19, когда человек уже заражен, но еще не появились признаки болезни, составляет от 4 до 6 дней, то есть больше, чем при гриппе. Хотя, как предупреждают специалисты, многое зависит от мутации ковида. В частности, при быстрой мутации инкубационный период может быть сокращен.«Клиническая картина поражения дельта-штаммом отличается от исходных (уханьского или итальянского первой волны, английского штамма второй волны), что «дельта» вызывает более быстрое поражение легких. Поэтому, если у вас высокая температура третьи сутки, одышка, учащенное дыхание, то это веские причины экстренно госпитализироваться», - рассказал порталу «Доктор Питер» реаниматолог Сергей Царенко.Также врач обратил внимание на то, что распространять вирус зараженный COVID-19 может за 1-4 дня до появления первых симптомов. Более того, как выяснилось, риск повторного заражения коронавирусом гораздо выше, чем гриппом.Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова называла отличия гриппа от коронавируса. Со слов Руженцовой, грипп чаще всего поражает трахею и верхние дыхательные пути. В отличие от гриппа COVID-19 затрагивает легкие и их капилляры. Заболевание опасно тем, что ухудшение наступает резко при переходе инфекции из верхних дыхательных путей в нижние.В свою очередь, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко тоже назвал некоторые симптомы заражения ковидом, которые не характерны для гриппа. К ним он отнес затрудненное дыхание, потерю обоняния, но самым главное - появление проблем с легкими.Примечательно, что популярный детский врач Евгений Комаровский утверждает, что нет ни одного симптома, который есть только при гриппе и никогда не будет при коронавирусе. К примеру, потеря обоняния и вкуса проявляется и при гриппе, так что на начальных этапах ковид и грипп практически неразличимы, заявил педиатр.«При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния», — приводит News.ru слова Комаровского.