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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанские врачи покидают страну

Просмотров:607 Опубликовано: Вчера, 21:07
Казахстанские врачи покидают страну
Фото: lsm.kz
За последние четыре года Казахстан покинули 4,5 тыс. медицинских работников, передает LS.

По словам мажилисмена Галымжана Елеуова, одной из главных проблем – отток кадров за рубеж.

"На сегодня нехватка медработников составляет почти 7,5 тыс. единиц. Имеется острый дефицит анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, врачей-лаборантов, инфекционистов. Наряду с такими классическими проблемами, как высокие нагрузки, стресс и низкая зарплата, имеет место еще негативное отношение пациентов и общества в целом", –- заявил он.

Все эти факторы, по его словам, провоцируют пораженческие настроения у медиков, в связи с чем заметно возросли показатели выезда на ПМЖ за пределы страны.

"Только за последние четыре года Казахстан покинули более 4,5 тыс. медицинских работников, констатируется отрицательный баланс притока кадров, то есть увольняется больше людей, чем трудоустраивается", – привел цифры депутат.

Еще одной проблемой, по мнению Елеуова, стала правовая незащищенность медиков.

"Объективно врач не всегда может все предусмотреть. А определить соотношение ошибок и несчастных случаев чрезвычайно сложно, поскольку отсутствуют единые и четкие критерии. Полагаю, что врачи должны нести уголовную или административную ответственность только в случае сознательно допущенной халатности и игнорирования рисков при оказании медицинской помощи", – предложил он.

Кроме того, депутат обеспокоен ситуацией, когда распространяется недостоверная информация, унижающая честь и достоинство медработников.

В связи с этим он обратился к министерству здравоохранения рассмотреть перечисленные проблемы, включая вопросы уголовной ответственности. После чего выработать конкретные инструменты, позволяющие решать конфликты между врачом и пациентом.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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Cucu (Посетители) Вчера, 22:25
Нельзя же говорить плохо о органов власти,это уголовно наказуемо,вот привить уважение к врачам,сказал о докторе плохо штраф, только штраф не в казну а в премию тому самому врачу.
 
 

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